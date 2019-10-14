Финансы
RT на русскомВ ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
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В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов
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Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах
Эхо Москвывчера в 07:31
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:36, Вашингтон
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