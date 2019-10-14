Финансы
RT на русскомВ ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикацию об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб и выразил сожаление в связи с этим.
Газета.Ru 09:35
Политика
Глава МИД Украины пояснил, как ЕС должен «дожать» Россию
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, каким способом ЕС должен "дожать" Россию в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 12:28
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Армия и оружие
Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов
Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".
Planet Today 03:02
Политика
Минобороны предложило сделать 19 июля Днём Русской Америки
Министерство обороны России выступило с инициативой учредить в стране новую памятную дату — День Русской Америки.
RT на русском 11:51
Политика
На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев
В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 09:53
Экономика
Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств
Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
Независимая газета 12:11
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Происшествия
В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
РИА Новости 11:34
Политика
Радикалы «украсили» Офис президента пропагандистскими наклейками
На наклейках написано «Мы не сдадимся», «Крым — это Украина», «Донбасс — это Украина», «Нет формуле Штайнмайера», «Богдана в отставку».
Новостной фронт 12:31
Армия и оружие
Первые военные батальона США прибывают в Литву
Первые 200 военных из американского батальона, который дислоцируется в Пабраде (недалеко от Вильнюса), прибывают в столицу Литвы.
News.ru 06:43
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Общество
После убийства Лизы Киселёвой в Саратове снесут гаражи
КП - Саратов 14:05
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Политика
Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
Ридус вчера в 09:59
Происшествия
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 08:37
Культура
Серебренникову вручили французский орден Искусств и литературы
Режиссёр Кирилл Серебренников получил орден Искусств и литературы Франции, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 14:08
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Политика
Опрос: Зеленский теряет поддержку граждан Украины
Украинские социологи зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 14:02
Общество
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
МР7.ру 01:27
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Политика
ЕС продлил на год санкции против России из-за Скрипалей
Совет Евросоюза принял решение о продлении до 16 октября 2020 года санкций против России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз совета.
Мой Брянск 04:34
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».
Коммерсантъ 13:44
Хоккей
«Трактор» проиграл рижскому «Динамо» на своем льду
Счет 1:1 на табло изменился уже через три минуты – шайбу забросил нападающий рижского «Динамо» Виталий Павлов.
Челябинск Сегодня 12:25
Армия и оружие
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
iXBT.com 07:08
Музыка
Экс-солистка «Непары» вышла на сцену с новым партнером
7Дней.ру вчера в 17:02