Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

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