Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) России несет избыточные риски, вложения в эту валюту нужны на случай шоков, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Интерфакс07:29

Подробнее о событии

Россия передумала полностью отвергать доллар

Lenta.ru12:16

«Избыточные риски»: ЦБ выступил против полного отказа от доллара в резервах

Forbes09:55

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

Интерфакс07:29

ЦБ считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

News.ru07:56

Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

Эхо Москвы07:31

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

RT на русском09:51

Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

ТАСС07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Общество

Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков

iReactor 14:28
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

RT на русском 11:20
Политика

Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции

США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
РБК 16:07
Футбол

Франция — Турция 1:1 (2-й тайм)

В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».
Чемпионат 16:38
Политика

Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина

Газета.Ru 14:42
Шоу-бизнес

Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии

Рамблер 12 октября в 06:13
Армия и оружие

Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Футбол

Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020 со счётом 6:0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Василь Левски».
Чемпионат 16:43
Футбол

Украина — Португалия 2:1 (2-й тайм)

Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.
Российская газета 17:00
Общество

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

В Москве налетчики на трех машинах со стрельбой ограбили водителя

По данным источника агентства, неизвестные на трех машинах перекрыли дорогу иномарке на Ленинском проспекте, затем несколько раз выстрелили в сторону водителя, избили его и отобрали сумку.
Lenta.ru 13:00
Кино

Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»

Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Общество

Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»

«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости 13:40
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

Московский Комсомолец 05:33
Экономика

Половину ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга выкупит арабская компания

REGNUM 06:55
Киберспорт

Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times

Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Единоборства

Хорватский боец ММА потерял палец, работая на комбайне

Вести.Ru 15:59
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Футбол

Неймар пропустит четыре недели из-за травмы

Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения.
Чемпионат 12:27
Происшествия

Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни

РИА Новости 10:09
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Авто

BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях

Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.
Motor вчера в 07:00
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Здоровье

Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 12:52
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное