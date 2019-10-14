Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
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с чего всё началось

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) России несет избыточные риски, вложения в эту валюту нужны на случай шоков, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Интерфаксвчера в 07:29

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Россия передумала полностью отвергать доллар

Lenta.ruвчера в 12:16

«Избыточные риски»: ЦБ выступил против полного отказа от доллара в резервах

Forbesвчера в 09:55

Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

ТАССвчера в 07:27

ЦБ считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

News.ruвчера в 07:56

Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

Эхо Москвывчера в 07:31

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

Интерфаксвчера в 07:29

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

RT на русскомвчера в 09:51
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Lenta.ru 04:29
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Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
Газета.Ru 08:18
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В детской больнице Златоуста по выходным перестали кормить пациентов

Например, детей перестали кормит по выходным. Они пожаловались общественникам, а те обратились в Минздрав и Роспотребнадзор.
Росбалт 05:04
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Студент керченского университета подрался с преподавателем

Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Финансы

Курс доллара опустился до 64,29 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля.
ТАСС 03:07
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В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Общество

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Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления

Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
RT на русском 07:56
Общество

В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Сын российской судьи открестился от смертельной драки

Lenta.ru вчера в 18:00
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-Инфо».
Ведомости 08:20
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
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Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Происшествия

В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66

Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
RT на русском 00:30
Политика

Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.
РЕН ТВ 07:08
Кино

Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru вчера в 06:28
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Футбол

УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).
Чемпионат 07:35
Общество

Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика

Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Общество

ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам

Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости вчера в 05:53
Культура

Винс Гиллиган рассказал о съемках камео в «El Camino: Во все тяжкие»

Главная проблема была связана с тем, что на момент съемок фильма Крэнстон восемь раз в неделю выступал на Бродвее в постановке «Сеть», где он играет ведущего новостей Говарда Била.
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Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

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Lenta.ru 07:47
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Политика

В Германии посчитали убытки от антироссийских санкций

Еще в декабре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что у Европейского союза нет оснований для отмены или смягчения антироссийских санкций.
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Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
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В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
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