Финансы
RT на русскомВ ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) России несет избыточные риски, вложения в эту валюту нужны на случай шоков, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.Интерфакс07:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика
Социологи КМИС зарегистрировали резкое падение рейтинга Зеленского
Согласно опросу, положительно относятся к деятельности президента Зеленского в октябре 66% вместо 73% в сентябре.
Украина.ру 13:06
Общество
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Авто
Двойной багажник появился у Lada Largus
В Сети появились снимки Lada Largus, на них изображен универсал с навесным багажником Shuttle box, данная опция была не доступна для модели.
ГЛАС.RU 09:00
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Футбол
Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
iXBT.com 07:08
Игры
Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно
Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Игромания.ру 12:22
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».
Коммерсантъ 13:44
Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
РИА Новости 08:22
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии
Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Чемпионат 07:15
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»
Военное обозрение вчера в 23:24
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Футбол
Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.
Спорт-Экспресс 13:26
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Общество
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству
Российская газета 13:32
Финансы
Российский рынок акций начал неделю без единой динамики
Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник разнонаправленной динамикой основных индикаторов: к 10:02 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,22% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2713,04 пункта.
Росбалт 03:53