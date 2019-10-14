Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) России несет избыточные риски, вложения в эту валюту нужны на случай шоков, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

с чего всё началось

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Социологи КМИС зарегистрировали резкое падение рейтинга Зеленского Согласно опросу, положительно относятся к деятельности президента Зеленского в октябре 66% вместо 73% в сентябре.

Общество Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.

Армия и оружие The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.

Авто Двойной багажник появился у Lada Largus В Сети появились снимки Lada Largus, на них изображен универсал с навесным багажником Shuttle box, данная опция была не доступна для модели.

Шоу-бизнес Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Футбол Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак» Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.

Игры Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».

Политика В Киеве стартовал марш украинских националистов В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.

Фигурное катание Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.

Политика Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.

Общество Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.

Происшествия Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.

Общество Россиян предупреждают об изменении транспортного налога ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Футбол Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке» Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.

Общество Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска» «Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.