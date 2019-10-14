Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) России несет избыточные риски, вложения в эту валюту нужны на случай шоков, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Интерфакс07:29

Подробнее о событии

Россия передумала полностью отвергать доллар

Lenta.ru12:16

«Избыточные риски»: ЦБ выступил против полного отказа от доллара в резервах

Forbes09:55

Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

Эхо Москвы07:31

ЦБ считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

News.ru07:56

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

RT на русском09:51

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

Интерфакс07:29

Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах

ТАСС07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика

Социологи КМИС зарегистрировали резкое падение рейтинга Зеленского

Согласно опросу, положительно относятся к деятельности президента Зеленского в октябре 66% вместо 73% в сентябре.
Украина.ру 13:06
Общество

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Известия 10:26
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Армия и оружие

Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском

МонаВиста 09:56
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Авто

Двойной багажник появился у Lada Largus

В Сети появились снимки Lada Largus, на них изображен универсал с навесным багажником Shuttle box, данная опция была не доступна для модели.
ГЛАС.RU 09:00
Шоу-бизнес

Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Происшествия

Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой

Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Футбол

Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»

Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
Игры

Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5

iXBT.com 07:08
Игры

Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно

Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Игромания.ру 12:22
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».
Коммерсантъ 13:44
Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

WMJ.ru 08:36
Политика

В Киеве стартовал марш украинских националистов

В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
РИА Новости 08:22
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии

Тройной аксель не спас В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов.
Чемпионат 07:15
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Общество

Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Происшествия

Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Общество

Россиян предупреждают об изменении транспортного налога

ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»

Военное обозрение вчера в 23:24
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Футбол

Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.
Спорт-Экспресс 13:26
Общество

Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»

«Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.
РБК 13:48
Общество

В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству

Российская газета 13:32
Финансы

Российский рынок акций начал неделю без единой динамики

Торги на российском фондовом рынке стартовали в понедельник разнонаправленной динамикой основных индикаторов: к 10:02 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,22% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 2713,04 пункта.
Росбалт 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное