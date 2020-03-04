Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ

Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС. По ее словам,на ситуацию косвенно влияют события в других странах, но ситуация с финансовыми рынками в РФ достаточно стабильная.
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В ЦБ оценили влияние коронавируса на российскую экономику

RT на русском07:49

ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России

Коммерсантъ07:46

В ЦБ заявили, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально

ТАСС07:44

ЦБ РФ оценил прямое влияние ситуации с COVID-19 на российскую экономику

Интерфакс07:13

ЦБ счел минимальным влияние коронавируса на российскую экономику

РБК07:12

В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ

Газета.Ru07:11

ЦБ готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса

Московский Комсомолец06:52
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Российская газета 04:59
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Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
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Газета.Ru 04:25
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Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от «Единой России» Ольги Баталиной, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
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Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

РИА Новости 06:42
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Австралийский юрист: МН-17 был сбит украинским истребителем

Малазийский Boeing, следовавший рейсом МН-17, был сбит украинским истребителем.
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Кино

Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение

Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Дилетант 08:21
Армия и оружие

Вучич оценил значение «Панцирь-1С» для обороноспособности Сербии

Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.
Взгляд.ру 06:09
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Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
ТАСС 05:04
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Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135

Территория новостей 02 марта в 15:13
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Общество

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РБК вчера в 23:54
Общество

В Думе поддержали поправку к Конституции о пенсиях

Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России о пенсиях.
9111.ru вчера в 13:19
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Армия и оружие

ВС Турции в Сирии понесли новые потери

Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Ореанда-Новости 03:48
Футбол

Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России

Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
РИА Новости 07:05
Гаджеты

В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема

В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
ToDay News Ufa 00:02
Происшествия

ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

RT на русском 07:35
Политика

Песков разъяснил, почему не растут доходы россиян

Журналисты задали вопрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, почему доходы россиян в годы макроэкономической стабильности и профицита бюджета не росли.
Московский Комсомолец 05:34
Общество

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513 244 человек, что на 31 тыс. человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные отчета.
Коммерсантъ 06:53
Авто

Volkswagen сокращает производство лифтбека Skoda Rapid в Калуге

Изданию «Интерфакс» в беседе с представителем Volkswagen Group Rus удалось выяснить, что из-за нехватки задних фонарей от международного поставщика будут сокращены объемы производства автомобилей Skoda Rapid.
Тарантас Ньюс вчера в 09:41
Хоккей

IIHF может сократить количество команд на ЧМ-2020 из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) может сократить количество команд-участниц чемпионата мира 2020 года из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Ilta Sanomat.
РИА Новости 06:00
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Выходец из России получил значимую роль в сериале «Властелин колец»

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Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Инфорос 07:01
Общество

Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении

ToDay News Ufa 01:11
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