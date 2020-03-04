Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ

Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС. По ее словам,на ситуацию косвенно влияют события в других странах, но ситуация с финансовыми рынками в РФ достаточно стабильная.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ

Газета.Ru07:11

ЦБ считает минимальным прямое влияние коронавируса на экономику России

Коммерсантъ07:46

В ЦБ заявили, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально

ТАСС07:44

ЦБ РФ оценил прямое влияние ситуации с COVID-19 на российскую экономику

Интерфакс07:13

ЦБ счел минимальным влияние коронавируса на российскую экономику

РБК07:12

В ЦБ оценили влияние коронавируса на российскую экономику

RT на русском07:49

ЦБ готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса

Московский Комсомолец06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Общество

Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы

Украинскую певицу Джерри Хэйл затравили за поддержку российской рейв-группы, которая представит нашу страну на Евровидении.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Экономика

Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года

Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Ведомости 06:54
Армия и оружие

Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
РИА Новости 08:34
Общество

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.
Мой Брянск вчера в 04:52
Происшествия

Кремль исключил доклады Путину обо всех экстренных посадках самолетов

«Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, только если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях», — ответил Песков на вопрос о том, доложили ли президенту о посадках самолетов из-за сообщений о «минировании».
РБК вчера в 05:55
Происшествия

Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.
Cyber.sports.ru 04:25
Происшествия

ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

RT на русском 07:35
Происшествия

Журналистов «Медузы» допросили по делу «Сети»

21 февраля "Медуза" сообщила, что в марте 2017 года в Пензе исчезли Дорофеев и Левченко, которые были знакомы с некоторыми фигурантами дела - Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом.
Интерфакс 09:16
Политика

Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука

Верховная Рада Украины утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщается на сайте парламента.
РБК 09:49
Футбол

Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ

Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.
Чемпионат 08:17
Шоу-бизнес

Бузова не боится «троллинга» Собчак на премии «Муз-ТВ»

Поп-дива Ольга Бузова заявила, что не испугается «троллинга» Ксении Собчак на премии «Муз-ТВ».
News.ru вчера в 07:57
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. На стадии 1\8 финала турнира лондонский клуб обыграл «Ливерпуль».
Vprognoze.ru 01:33
Происшествия

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
Общество

Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС.
Ведомости 09:13
Армия и оружие

Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16

Ранее правительственная армия Сирии заявила, что сбит турецкий беспилотник с подписью Эрдогана.
Городовой 07:02
Футбол

Роналду отправился в Португалию после инсульта матери

Чемпионат вчера в 09:16
Армия и оружие

МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
РИА Новости 02:44
Происшествия

Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест

Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
REGNUM 04:55
Экономика

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

По итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6% до 14 163 рублей.
Газета.Ru 09:00
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля

Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Пятый канал 07:50
Здоровье

Матери больных муковисцидозом детей вышли на пикет в центре Йошкар-Олы

Утром 4 марта в центре Йошкар-Олы на площади Оболенского-Ноготкова матери детей больных муковисцидозом провели серию пикетов с требованием обеспечить их качественными лекарствами.
Yocity12 04:41
Общество

Власти Италии закрывают школы и университеты из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране из-за распространения нового типа коронавируса.
Газета.Ru 08:27
Футбол

Опубликовано полное расписание матчей сборной России в Лиге наций

Полностью расписание матчей сборной России в Лиге наций выглядит следующим образом: 1-й тур.
LiveResult.Ru 06:29
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Известия 02:49
Общество

Газпром отменил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

Меры касаются головного офиса, а также ключевых дочерних компаний.
Эхо Москвы 07:31
Происшествия

СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске

Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.
Твой Иркутск 05:06
Армия и оружие

На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»

Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Известия 09:31
Здоровье

У жителей Самары появятся электронные медицинские карты

В Самарской области внедрят новые электронные сервисы по оказанию медицинских услуг.
SamRU.ru 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное