Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС. По ее словам,на ситуацию косвенно влияют события в других странах, но ситуация с финансовыми рынками в РФ достаточно стабильная.

В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ

Политика Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.

Происшествия Кремль исключил доклады Путину обо всех экстренных посадках самолетов «Каждый раз об экстренных посадках президенту не докладывают, только если речь не идет о каких-то подтвержденных случаях», — ответил Песков на вопрос о том, доложили ли президенту о посадках самолетов из-за сообщений о «минировании».

Происшествия Журналистов «Медузы» допросили по делу «Сети» 21 февраля "Медуза" сообщила, что в марте 2017 года в Пензе исчезли Дорофеев и Левченко, которые были знакомы с некоторыми фигурантами дела - Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.