Экономика
Газета.RuВ ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС. По ее словам,на ситуацию косвенно влияют события в других странах, но ситуация с финансовыми рынками в РФ достаточно стабильная.
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ЦБ готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса
Московский Комсомолец06:52
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Украинскую певицу Джерри Хэйл затравили за поддержку российской рейв-группы, которая представит нашу страну на Евровидении.
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В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
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Армия и оружие
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Роналду отправился в Португалию после инсульта матери
Армия и оружие
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Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
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Экономика
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
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Утром 4 марта в центре Йошкар-Олы на площади Оболенского-Ноготкова матери детей больных муковисцидозом провели серию пикетов с требованием обеспечить их качественными лекарствами.
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Следственное управление СК РФ по Иркутской области начало проверку по сообщению средств массовой информации об отравлении иркутян.
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На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
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У жителей Самары появятся электронные медицинские карты
В Самарской области внедрят новые электронные сервисы по оказанию медицинских услуг.