с чего всё началось

Зампред ЦБ пояснила, что ситуация с финансовыми рынками в настоящий момент стабильна Центробанк назвал минимальными влияние коронавируса на российскую экономику. При этом регулятор готов применить инструменты, если нужно будет его понижать. передает "РИА Нововсти".

В ЦБ оценили влияние коронавируса на российскую экономику

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