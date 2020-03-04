Экономика
Деловое.ТВВ ЦБ оценили влияние коронавируса на российскую экономику
Зампред ЦБ пояснила, что ситуация с финансовыми рынками в настоящий момент стабильна Центробанк назвал минимальными влияние коронавируса на российскую экономику. При этом регулятор готов применить инструменты, если нужно будет его понижать. передает "РИА Нововсти".
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с чего всё началось
Центробанк не планирует вслед за ФРС США принимать экстренные меры из-за распространения коронавируса, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает «РИА Новости».Ведомости08:00
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Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Политика
Рада выбрала Шмыгаля новым премьером Украины
Верховная рада Украины проголосовала за кандидатуру Дениса Шмыгаля в качестве нового премьер-министра страны.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Армия и оружие
Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции
Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью
Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
Футбол
Ахмат — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Напомним, что матч 1/4 финала Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" состоится 4 марта в Грозном.
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в использовании парика
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сваты 7»
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Гаджеты
В Сети появились новые изображения PlayStation 5 и геймпада
В конце 2020 года компания Sony выпустит новую игровую консоль PlayStation 5. Ранее по сети уже гуляли фото приставки, но не один из снимков не был подтвержден официально.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
Шоу-бизнес
Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод
Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
Происшествия
Египет отказался признать терактом крушение А321 над Синаем
Технологии
«ВКонтакте» преобразует голосовые сообщения в текст
Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию системы, которая преобразовывает голосовые сообщения в текст.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Армия и оружие
Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Здоровье
Первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса выявили в Китае
Из Пекинской больницы 25 февраля был выписан пациент, у которого в диагнозе значились пневмония и энцефалит, вызванные новым видом коронавируса.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Общество
В Италии закрыли все школы и вузы из-за коронавируса
Правительство Италии объявило о закрытии с 5 марта всех учебных учреждений в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.