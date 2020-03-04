Экономика
RT на русскомВ ЦБ оценили влияние коронавируса на российскую экономику
«Прямое влияние на нашу экономику минимальное», — цитирует ТАСС Юдаеву. При этом она отметила, что существует «косвенное влияние через изменение ситуации в других странах». Она подчеркнула, что эта «ситуация требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений».
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ЦБ готов задействовать все инструменты для минимизации влияния коронавируса
Московский Комсомолец06:52
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Общество
Роскомнадзор вынудил РБК удалить статью об имуществе депутата Госдумы
РБК по требованию Роскомнадзора удалил статью «Человек из Майами», в которой рассказывается об американском имуществе тезки главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Жигарева и тезки его жены.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Футбол
Фанаты «Динамо» показали плакат с отрубленными свиными головами, который был запрещен РПЛ
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Шоу-бизнес
Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери Симбы
Певица Анна Шурочкина поделилась забавными фото своей дочери Симбы в соцсетях.
Шоу-бизнес
Настасья Шубская и Александр Овечкин раскрыли пол второго ребенка
Полтора года назад супруги впервые стали родителями. Скоро же в звездной семье Шубской и Овечкина появится второй ребенок.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Армия и оружие
Вучич оценил значение «Панцирь-1С» для обороноспособности Сербии
Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.
Футбол
Опубликовано полное расписание матчей сборной России в Лиге наций
Полностью расписание матчей сборной России в Лиге наций выглядит следующим образом: 1-й тур.
Армия и оружие
Новое видео уничтожения сирийского «Панциря-С1» может оказаться фейком
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»
Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Происшествия
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Здоровье
В Красноярском крае создали рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае создана в правительстве региона.
Общество
Шнуров пообещал ******** системных и внесистемных конкурентов на выборах
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров поделился в Instagram отрывком матерной песни, в которой пообещал изнасиловать кандидатов на выборах.
Биатлон
Адвокаты оценили слушания по апелляции российских биатлонисток
Ранее защита российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной заявила, что предоставленные МОК подписи на письменных показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются подделкой, передавало ТАСС.
Общество
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Общество
87-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве
Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Хоккей
ЧМ-2020 по хоккею могут провести в сокращённом формате
«IIHF готова исключить несколько команд из числа участниц ЧМ-2020 и провести турнир в сокращённом формате», — сказал Куммола.
Футбол
Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России
Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Происшествия
В Москве учительницу уволят из-за ожогов роговиц глаз у школьников
Учительницу школы в Москве, не выключившую в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, уволят.
Хоккей
Чернышенко поручил Минспорту сохранить молодых хоккеистов в РФ
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта совмествно с Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) разработать программу по сокращению количества игроков, уезжающих выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.