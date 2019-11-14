с чего всё началось

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

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