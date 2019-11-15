с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Политика В Китае назвали четыре слабых места России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Шоу-бизнес Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото, на котором она запечатлена в компании доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Энергетика Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» «PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.

Происшествия Предполагаемый виновник ДТП с семью погибшими в Забайкалье был пьян ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли семь человек и еще двое получили травмы, произошло 14 ноября, около семи часов утра (около 01:00 мск), на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей.

Кино Дуэйн Джонсон показал фото в образе Чёрного Адама Новый пост Джонсон выложил в своем Instagram и сопроводил это рассказом о том, что как и большинство детей он мечтал стать супергероем.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Общество СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Наука Фронтир нейронаук. Созданы красные сенсоры для кальциевого имадженинга Авторы предложили сразу две «линейки» сенсоров: красный RCaMP3 (пик интенсивности около 600 нм), который создан на основе одного из самых ярких красных флуоресцентных белков, известных на настоящий момент (mRuby3) и сенсор дальнего красного диапазона, Far Red (FR)-GECOs (пик интенсивности более 650 нм), который основан на белке mKelly.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.