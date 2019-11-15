Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия15 ноября в 01:26

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Эксперт рассказал, почему не нужно чеканить 50-рублевую монету

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РИА Новости15 ноября в 03:59

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском15 ноября в 04:10

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

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Известия15 ноября в 01:26

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ru15 ноября в 01:01
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Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel

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Три тысячи жителей Корсакова остались без тепла из-за аварии

Сообщается, что из-за аварии около трех тысяч жителей 22 многоквартирных домов по улицам Лермонтова, Морская и Приморский бульвар остались без теплоснабжения.
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru вчера в 03:40
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Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
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ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

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Еще большую тревогу вызывает тот факт, что истории болезни не были деидентифицированы, и, по словам информатора нашего издания, программа вызывает серьезные опасения, в том числе связанные с тем, что некоторые сотрудники скачали истории болезни пациентов.
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