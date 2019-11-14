Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известиявчера в 01:26

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, почему не нужно чеканить 50-рублевую монету

Комсомольская правдавчера в 08:13

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известиявчера в 01:26

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новостивчера в 03:59

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБКвчера в 03:53

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Lenta.ruвчера в 03:16

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русскомвчера в 04:10

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ruвчера в 01:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
RT на русском 09:52
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Piter.tv 14 ноября в 07:02
Происшествия

Машина с тремя людьми упала в реку Фонтанку в Петербурге

ТАСС 11:59
Общество

Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

Как сообщали СМИ, 41-летний Исаев скончался из-за остановки сердца.
РИА Новости 13:55
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском 10:58
Политика

Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Норвежец Фруде Берг, обвиняемый в России в шпионаже, вернулся на родину. Об этом сообщает местная газета VG.
РБК 18:33
Общество

В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Говорит Москва вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой 6-летняя дочь бегло читает по-французски

43-летний Максим Галкин часто публикует в своем микроблоге в Instagram забавные видео с 6-летними наследниками Лизой и Гарри.
Вокруг ТВ 10:25
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Хоккей

Хартли: Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист

Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
Нева Спорт 15:25
Футбол

Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост

РИА Новости вчера в 15:12
Общество

В Иране повышение цен на бензин привело к протестам

В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Коммерсантъ 02:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Газета.Ru 12:25
Здоровье

Кабмин поручил проконтролировать Всероссийскую диспансеризацию

Правительство России поручило Минздраву, Росздравнадзору и ФОМСу обеспечить контроль за проведением Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах, а также оценить ее эффективность.
Парламентская газета 04:02
Политика

США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:00
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва 11:32
Экономика

Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год

Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.
Piter.tv вчера в 14:22
Футбол

Россия — Бельгия 1:4

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости 13:52
Экономика

Кремль урежет пенсии, если нефть упадет до $45 за баррель

Цены на нефть могут упасть на 30%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Свободная Пресса 07:39
Спорт

Объявлен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом спортсменов, которые будут представлять страну на первых этапах Кубка мира и Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru 12:16
Происшествия

В Дагестане произошёл пожар в школе

RT на русском 21:03
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Общество

В Польше обнаружены теплицы Гитлера

Дилетант 03:26
Автоспорт

Квят озадачила потеря темпа в квалификации

В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Motorsport.com Россия 15:10
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