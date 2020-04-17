Реструктуризация кредитов физических лиц. К 15 апреля заемщики подали больше 585 тысяч обращений о реструктуризации, по сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных заявок граждан существенно возросла - с 14% до 44%, это почти 200 тысяч кредитов.

Доля удовлетворенных заявок граждан на кредитные каникулы возросла до 44% по сравнению с 14% неделей ранее, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

В ЦБ отметили рост доли одобрения заявок на кредитные каникулы

Политика Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. 307

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 2,2K

Наука Найден способ ускорить селекцию ржи Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии нашли новый молекулярный маркер, который позволит быстрее выращивать важные короткостебельные сорта ржи и тритикале.

Общество Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15". 287

Общество Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции. 166

Здоровье На Кубани выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом Что касается отдельных муниципалитетов, то больше всего новых пациентов с COVID-19 зафиксировано в Краснодаре (19), по два случая - в Кореновске, Ейске, Белореченском и Калининском районах, в Приморско-Ахтарском, Динском и Староминском районах выявлено по одному случаю заражения новой инфекцией. 153

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 312

Здоровье Российским врачам разрешили лечить коронавирус гидроксихлорохином Правительство России одобрило использование незарегистрированного ранее препарата гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции. 1K

Кино Опубликован тизер сериала «Перри Мэйсон» В сети появился тизер сериала «Перри Мэйсон» от Роберта Дауни-младшего. В основе сериала лежит серия романов Эрла Стэнли Гарднера. 2

Общество Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы. 6

Происшествия В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД. 62

Авто Обновленный Volkswagen Tiguan показали на официальном тизере Компания Volkswagen обнародовала интригующий тизер своего обновленного кроссовера Tiguan.

Здоровье Обнаружен необычный симптом коронавируса на ногах Сыпь или ранки на ногах могут указывать на заражение коронавирусом. В этом убеждены врачи из Испании и Италии. 439

Политика Врио главы Коми выступил против строительства экотехнопарка «Шиес» Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и не станет его поддерживать. 20

Энергетика Американская ConocoPhillips добровольно сократит добычу нефти Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips добровольно сократит добычу нефти на 225 тыс. баррелей в сутки из-за текущей ситуации на нефтяном рынке, говорится в сообщении компании. 1