Экономика

Банки.руБанки.руВ ЦБ отметили рост доли одобрения заявок на кредитные каникулы

Доля удовлетворенных заявок граждан на кредитные каникулы возросла до 44% по сравнению с 14% неделей ранее, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
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Эльвира Набиуллина
Реструктуризация кредитов физических лиц. К 15 апреля заемщики подали больше 585 тысяч обращений о реструктуризации, по сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных заявок граждан существенно возросла - с 14% до 44%, это почти 200 тысяч кредитов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИнтерфакс 04:37

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