Экономика
Банки.руВ ЦБ отметили рост доли одобрения заявок на кредитные каникулы
Доля удовлетворенных заявок граждан на кредитные каникулы возросла до 44% по сравнению с 14% неделей ранее, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
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Реструктуризация кредитов физических лиц. К 15 апреля заемщики подали больше 585 тысяч обращений о реструктуризации, по сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных заявок граждан существенно возросла - с 14% до 44%, это почти 200 тысяч кредитов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИнтерфакс 04:37
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Политика
МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США
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Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
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Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Экономика
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Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 15 апреля в 12:53
Политика
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Политика
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В ходе беседы Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французских граждан и транспортировке медицинских средств и оборудования через территорию России.
Известия 08:02
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
Общество
В Омске режим самоизоляции продлен до 30 апреля
Информация о продлении особого режима самоизоляции в Омской области поступила из регионального правительства.
Вечерний Омск. Неделя 06:34
Здоровье
Президент США представил стратегию по смягчению карантина в стране
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Эхо Москвы 04:03
Происшествия
В Башкирии количество жертв коронавируса выросло до восьми
Российская газета 06:38
Общество
Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей
Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
Общество
Независимые депутаты потребовали от президента выплатить каждому гражданину РФ по 25 тыс. рублей
Ассоциация независимых депутатов России призвала правительство выплатить из федерального бюджета финансовую помощь всем гражданам РФ в размере 25 тыс. на взрослого и 15 тыс. рублей на ребенка.
Агентство Телеграф 06:16
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт вчера в 05:09
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Общество
В Минпросвещения назвали сроки принятия решения по ЕГЭ
Москва, 17 апреля 2020, 10:36 — REGNUM Решение о переносе проведения Единого государственного экзамена в России может быть принято после майских праздников, заявил 17 апреля министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
REGNUM 03:36
Политика
Трамп выразил готовность отправить аппараты ИВЛ в Россию
Трамп в ходе брифинга отметил, что США предстоит наладить массовое производство ИВЛ.
Государственные Вести вчера в 02:16
Происшествия
Обматеривший мэра Новокузнецка мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей
Полиция оштрафовала на 2 тысячи рублей жителя Новокузнецка, нецензурно обругавшего накануне мэра города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
РБК 08:01
Происшествия
МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму
Крымские полицейские за прошедшие сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
ИА Крыминформ 03:34
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 11:16
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Армия и оружие
Boeing поставила заказчику 500-й вертолет AH-64E Block III Apache
Корпорация Boeing поставила заказчику 500-й ударный вертолет AH-64E Block III Apache ("Апач").
Военное обозрение 08:08
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
Здоровье
В Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек
Специалисты группы в ходе проверки выявили, что в больницах не хватает инфекционных коек, отсутствует необходимое оборудование.
Эксперт ЮГ 02:25