Реструктуризация кредитов физических лиц. К 15 апреля заемщики подали больше 585 тысяч обращений о реструктуризации, по сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных заявок граждан существенно возросла - с 14% до 44%, это почти 200 тысяч кредитов.

Доля удовлетворенных заявок граждан на кредитные каникулы возросла до 44% по сравнению с 14% неделей ранее, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

В ЦБ отметили рост доли одобрения заявок на кредитные каникулы

Политика МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей. 4,6K

Общество Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости». 582

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 102

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 4K

Политика Путин обсудил коронавирус с Макроном В ходе беседы Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французских граждан и транспортировке медицинских средств и оборудования через территорию России.

Общество В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля. 351

Общество В Минпросвещения назвали сроки принятия решения по ЕГЭ Москва, 17 апреля 2020, 10:36 — REGNUM Решение о переносе проведения Единого государственного экзамена в России может быть принято после майских праздников, заявил 17 апреля министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. 8

Происшествия Обматеривший мэра Новокузнецка мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей Полиция оштрафовала на 2 тысячи рублей жителя Новокузнецка, нецензурно обругавшего накануне мэра города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. 33

Общество Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15". 308

Политика Путин отложил проведение парада Победы Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. 2,7K

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 26

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 292

Общество Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы. 8