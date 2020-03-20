Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".

с чего всё началось

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Происшествия В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне.

Шоу-бизнес Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Наука Механизм появления коронавируса раскрыт Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.

Автоспорт Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.

Армия и оружие Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов «В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.