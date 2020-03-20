Коронавирус
Газета.RuВ ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
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с чего всё началось
Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".Интерфакс09:06
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