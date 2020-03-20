Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
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с чего всё началось

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Глава ЦБ добавила, что многие страны прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда все другие экономические меры уже исчерпаны: "и снижены ставки до нуля, иногда в отрицательную область, (запускаются - ИФ) обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность".
Интерфакс09:06

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ЦБ не видит необходимости введения прямых выплат гражданам для поддержки населения

ТАСС10:55

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Интерфакс09:06

ЦБ: необходимости в поддержке россиян наличными деньгами нет

Вести.Ru10:24

Набиуллина против помощи в виде прямых выплат гражданам РФ

REGNUM10:16

ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России

РБК10:08

Набиуллина выступила против выделения денег россиянам из-за коронавируса

Московский Комсомолец09:39

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Газета.Ru10:30
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В МВД назвали фейком сообщения об ограничении въезда в Москву

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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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