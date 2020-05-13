Экономика
РБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
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с чего всё началось
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.РБКвчера в 23:00
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Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Футбол
Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде
Нападающий белорусского футбольного клуба «Ислочь» Момо Янсане сообщил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.
RT на русском 05:23
Общество
Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае
Ведомости вчера в 11:46
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Общество
Правительство выделило 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
МИД России доложит в кабмин о реализации 900 млн рублей до 1 февраля 2021 года, следует из соответствующего документа.
ПолитРоссия 05:09
Здоровье
В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции
Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
В отставку отправили главу ГИБДД Кубани
Отправлен в отставку начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Капустин.
Ясно 05:49
Здоровье
За два месяца коронавирусом на Украине заболели почти 17 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 847 случаев коронавируса, 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:52
Общество
Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк
МонаВиста вчера в 11:00
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
Азербайджан готовится к масштабным военным учениям
REGNUM вчера в 03:33
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru вчера в 12:09
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе.
РБК 06:35
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Культура
Кировчанин Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео»
Стоит отметить, что концепция шоу не изменится: в нем ведущие будут рассказывать о новых исследованиях, инновационных технологиях, законах физики, интересных фактах, а также будут проводить эксперименты.
Newsler.ru вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого коснулся темы развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Shraibikus News 02:25
Здоровье
Во Владимирской области могут быть открыты турагентства и гостиницы
На мероприятии обсудили дальнейшие действия по снятию ограничений с бизнеса и возможность введения дополнительных мер по поддержке предпринимателей.
Довод 06:03
Фигурное катание
Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело
Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:41
Политика
Муниципальные бюджеты предложили пополнять за счет штрафов
Ранее схема была следующая: на муниципальном уровне формируются отчеты по полученным доходам, затем они передаются на областной уровень, там специалисты готовят свои отчеты и направляют их в федеральный Минфин.
Версия-Саратов 03:55
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12