Экономика

РБКРБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°04:53

СМИ: Центробанк предложил условия для упрощённого банкротства

Право.ру03:08

В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан

ФедералПресс02:07

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00

ЦБ поддержал концепцию упрощённого банкротства россиян

News.ruвчера в 23:48

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58

ЦБ: при внесудебном банкротстве граждан должны быть учтены и интересы банков

Финмаркет12 мая в 08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
749
Футбол

Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде

Нападающий белорусского футбольного клуба «Ислочь» Момо Янсане сообщил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.
RT на русском 05:23
Общество

Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае

Ведомости вчера в 11:46
3
Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
276
Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
169
Общество

Правительство выделило 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

МИД России доложит в кабмин о реализации 900 млн рублей до 1 февраля 2021 года, следует из соответствующего документа.
ПолитРоссия 05:09
3
Здоровье

В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции

Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
17
Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
436
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
181
Общество

В отставку отправили главу ГИБДД Кубани

Отправлен в отставку начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Капустин.
Ясно 05:49
23
Здоровье

За два месяца коронавирусом на Украине заболели почти 17 тыс. человек — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 16 847 случаев коронавируса, 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:52
48
Общество

Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк

МонаВиста вчера в 11:00
1,3K
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
891
Общество

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
12
Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
249
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
2,7K
Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
1K
Армия и оружие

Азербайджан готовится к масштабным военным учениям

REGNUM вчера в 03:33
11
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,8K
Единоборства

Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

FightTime.ru вчера в 12:09
3
Происшествия

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
314
Футбол

РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе.
РБК 06:35
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
2K
Общество

Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
158
Культура

Кировчанин Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео»

Стоит отметить, что концепция шоу не изменится: в нем ведущие будут рассказывать о новых исследованиях, инновационных технологиях, законах физики, интересных фактах, а также будут проводить эксперименты.
Newsler.ru вчера в 04:40
17
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого коснулся темы развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Shraibikus News 02:25
9
Здоровье

Во Владимирской области могут быть открыты турагентства и гостиницы

На мероприятии обсудили дальнейшие действия по снятию ограничений с бизнеса и возможность введения дополнительных мер по поддержке предпринимателей.
Довод 06:03
6
Фигурное катание

Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:41
3
Политика

Муниципальные бюджеты предложили пополнять за счет штрафов

Ранее схема была следующая: на муниципальном уровне формируются отчеты по полученным доходам, затем они передаются на областной уровень, там специалисты готовят свои отчеты и направляют их в федеральный Минфин.
Версия-Саратов 03:55
4
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное