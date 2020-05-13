Экономика

РБКРБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
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«РБК»: ЦБ предложил новые условия для внесудебного банкротства граждан

Мой Брянск01:40

Обзор СМИ за 15 мая

Право.ру01:35

ЦБ: при внесудебном банкротстве граждан должны быть учтены и интересы банков

Финмаркет12 мая в 08:00

ЦБ поддержал концепцию упрощённого банкротства россиян

News.ruвчера в 23:48

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00
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Общество

Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?

На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
Аргументы и Факты - Ставрополь 13 мая в 10:19
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Общество

Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла

Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Общество

Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
ЧС-ИНФО вчера в 05:21
18
Общество

Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
1,7K
Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
5
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
Экономика

Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.
RT на русском 13 мая в 05:48
67
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
4,4K
Происшествия

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
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Здоровье

В РФ число вакансий в медучреждениях выросло вдвое

С января по апрель 2020 года количество вакансий для врачей в российских бюджетных медицинских учреждениях увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
РЕН ТВ вчера в 19:39
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
1,8K
Общество

Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, свыше 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.
РИА Новости вчера в 22:08
34
Общество

Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок

"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос 13 мая в 07:02
1,2K
Игры

Стала известна дата релиза Crusader Kings 3

Разработчики Crusader Kings 3 поделились подробностями об игре и назвали дату релиза.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Экономика

В Москве начался прием заявок на получение субсидий для соцпредприятий

В Москве начался прием заявок на получения субсидий для социальных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:56
4
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Газета.Ru вчера в 15:31
2
Общество

В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 01:59
23
Политика

Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отвергли возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Lenta.ru вчера в 17:52
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Гаджеты

Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum

В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens вчера в 14:15
3
Здоровье

Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса

Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса в эфире НСН.
Lenta.ru вчера в 22:24
1
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
511
Общество

Роспотребнадзор призвал губернатора продлить режим самоизоляции

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где действуют ограничительные меры.
Екатеринбург Онлайн 00:48
11
Общество

В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев

Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержании в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране в связи с карантином, сообщает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 00:56
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,5K
Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
18
Здоровье

Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное течение коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 12:48
1K
Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру 13 мая в 10:37
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Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
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