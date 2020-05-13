Экономика
РБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики
Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
РИА Новости вчера в 18:21
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Нюша показала фото дочери в новом наряде
Поклонники творчества звезды смогли рассмотреть, как взрослеет ее дочь Симба. На днях Нюша поделилась новой фотографией с дочкой.
Bimru.ru 05:26
Политика
Лавров выступил против введения выездных виз для россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что не видит никакой необходимости в введении выездных виз для российских граждан после пандемии коронавируса в мире.
RT на русском 05:37
Общество
Первая европейская страна объявила о завершении эпидемии коронавируса
Словения стала первой европейской страной, официально объявившей об окончании эпидемии коронавируса нового типа, пишет агентство Reuters.
Rambler News Service 05:37
Шоу-бизнес
Сын Ирины Цывиной незаконно завладел имуществом скончавшейся матери
Сын Ирины Цывиной незаконно завладел имуществом скончавшейся матери Имущественные вопросы рассорили родственников, более того, Евгений уже начал действовать решительно.
Вокруг ТВ 05:08
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Космос
В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор вчера в 09:32
Общество
Новых случаев «импортного» коронавируса в Китае не выявлено за сутки
Пекин, 15 мая 2020, 05:39 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового «импортного» случая COVID-19, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:39
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 15 мая 2020, 11:21 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:21
Автоспорт
Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren
Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.
Somanyhorses вчера в 06:53
Происшествия
В Липецке в ДТП пострадал 2-летний ребенок
В ДТП пострадал 2-летний ребенок, пассажир автомобиля «Шкода Октавия».
Kursk.com 04:45
Происшествия
В дом депутата от партии Зеленского прилетел коктейль Молотова
Инцидент произошел ночью в пятницу, 15 мая, в селе Невицкое в Ужгородском районе. Во двор парламентария прилетел коктейль Молотова.
Lenta.ru 05:35
Здоровье
Минздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу
Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны.
Росбалт вчера в 21:16
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву
Схожая реакция была у десятков подписчиков. Многие начали путать Валерию и Пугачеву.
Московский Комсомолец 04:39
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Кино
Следующим фильмом по «Безумному Максу» будет приквел про Фуриосу. Ее сыграет не Шарлиз Терон
Режиссер Джордж Миллер в интервью The New York Times подтвердил, что следующим фильмом по «Безумному Максу» будет приквел про Фуриосу.
Афиша Daily 04:10
Происшествия
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:29
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Общество
Американский эксперт: число жертв COVID-19 в США может удвоиться
Общее число жертв коронавируса в США может увеличиться в два раза, в частности, в Нью-Йорке это произойдет, если подсчитают скончавшихся от болезни в домах престарелых, заявил профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс, обративший внимание на проблемы со статистикой в подобных учреждениях.
РИА Новости 04:59
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе
Наша версия 02:20
Футбол
РФС привел аргументы против возобновления чемпионата России
Как сообщает Sport24, РФС привел несколько аргументов за отказ от продолжения турнира.
Bookmaker-ratings.ru 04:38