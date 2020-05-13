Экономика
РБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Здоровье
Названа цель тестирования москвичей на антитела к коронавирусу
Массовая проверка москвичей на наличие антител к коронавирусу покажет, какое число людей уже переболело и приобрело иммунитет.
Известия вчера в 20:08
Общество
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
Происшествия
МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в 165 домах престарелых
Сотрудники МЧС с начала года выявили 165 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в которых нарушались требования пожарной безопасности.
Известия вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег решила покинуть музыкальный коллектив. Продюсер Константин Меладзе решил поддержать исполнительницу.
News.ru вчера в 12:53
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском вчера в 16:10
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Газета.Ru вчера в 15:31
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество
Посадку деревьев в Екатеринбурге назвали «экологическим экстремизмом»
Как сообщает телеграм-канал издания "Подъем", председатель экологического совета при главе Екатеринбурга Ольга Старцева заявила, что "налицо признаки экологического экстремизма, когда ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах".
Новые Известия вчера в 12:14
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия 13 мая в 13:58
Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Газета.Ru вчера в 04:12
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:57
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Экономика
В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство
Промышленное производство в Китае в апреле 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической ситуации впервые с начала года показало рост – на 3,9%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.
РИА Новости вчера в 23:57
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
РИА Новости вчера в 09:38
Здоровье
«Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам
"Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях.
РИА Новости вчера в 11:24
Кино
Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере
Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва 13 мая в 07:42
Технологии
Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян
На фоне самоизоляции россиян мошенниками был придуман новый способ хищение денег с онлайн-банков клиентов.
ТК Звезда 00:13
Происшествия
Под Воронежем активистку заподозрили в оправдании терроризма
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Новоусманского района, подозреваемой в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Обозреватель Врн вчера в 10:53
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Газета.Ru 13 мая в 14:05
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
РБК вчера в 10:16
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
Выплаты по 10 тысяч рублей дают на детей с 3 до 16 лет включительно?
На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей имеют право дети старше трёх лет и достигшие 16-летия не раньше 11 мая 2020 года.
Аргументы и Факты - Ставрополь 13 мая в 10:19
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40