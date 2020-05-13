В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

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