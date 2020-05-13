Экономика

РБКРБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
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ЦБ назвал условия для оформления упрощенного банкротства россиян

NewInform02:33

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58

Обзор СМИ за 15 мая

Право.ру01:35

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00

ЦБ поддержал концепцию упрощённого банкротства россиян

News.ruвчера в 23:48

В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан

ФедералПресс02:07

ЦБ: при внесудебном банкротстве граждан должны быть учтены и интересы банков

Финмаркет12 мая в 08:00
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Общество

В Киеве 46 младенцев, рождённых для иностранцев, застряли в отеле

46 младенцев, рождённых украинками для иностранных граждан, застряли в киевском отеле «Венеция» из-за карантина, передают «Украинские новости».
Аргументы и Факты 01:45
Экономика

Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
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Здоровье

В Бурятии выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

Медики зафиксировали в Бурятии первый случай повторного заболевания коронавирусом у одного и того же человека, сообщила журналистам главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
РИА Новости 02:18
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Авто

Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
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Происшествия

На Курильских островах обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 21:34
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Общество

Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса

Роспотребнадзор предложил с 2021 года отказаться от проведения плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.
РБК 02:01
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Авто

Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS

CarsWeek.ru вчера в 08:19
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Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия вчера в 08:10
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Здоровье

Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
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Гаджеты

Смартфон OnePlus 8 Pro получил просвечивающую предметы камеру

Sibnet Новости вчера в 10:59
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Происшествия

В Якутии с ледокола «Капитан Бабичев» в реку выпал матрос: СМИ

REGNUM 00:38
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Технологии

Найден способ защитить туристов от заражения коронавирусом на пляжах

Lenta.ru 01:10
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Общество

Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты

Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru вчера в 18:46
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Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
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Музыка

Первая часть онлайн-концерта Евровидения состоится уже сегодня

Life.ru 12 мая в 09:32
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Общество

Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса

В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк

В лечении актрисы Анастасии Заворотнюк используются технологии подавления рака онколитическими вирусами.
МонаВиста вчера в 11:00
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Интернет

Google Chrome начнет блокировать «тяжелую для устройств» рекламу

Google Chrome будет блокировать рекламу, которая нагружает устройства.
Дни24 02:07
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Авто

Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе

Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза вчера в 10:14
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Общество

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com вчера в 13:48
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб.
Газета.Ru вчера в 08:15
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Кино

Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере

Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва 13 мая в 07:42
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Общество

Глава Минздрава назвал условие для возвращения к нормальной жизни

Одним из ключевых условий для возвращения к нормальной жизни является наличие вакцины от коронавируса COVID-19, сообщил министр.
Дни.ру 13 мая в 07:57
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Здоровье

Американский педиатр назвала проблемы системы здравоохранения США

Американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала RT, какие проблемы системы здравоохранения США показала ситуация с распространением коронавируса.
RT на русском 01:39
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