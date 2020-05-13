Экономика

РБКРБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°04:53

СМИ: Центробанк предложил условия для упрощённого банкротства

Право.ру03:08

ЦБ: при внесудебном банкротстве граждан должны быть учтены и интересы банков

Финмаркет12 мая в 08:00

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00

ЦБ поддержал концепцию упрощённого банкротства россиян

News.ruвчера в 23:48

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58

В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан

ФедералПресс02:07
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Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

Российская газета 04:57
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Экономика

Малому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса.
Афанасий-бизнес 13 мая в 06:30
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Футбол

Исполком РФС выступил за возобновление чемпионата России 21 июня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:45
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Политика

Совбез ООН после запроса России обсудит попытку вторжения в Венесуэлу

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное попытке вторжения боевиков в Венесуэлу, состоится 18 мая.
Народные новости 04:31
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Политика

Омбудсмен назвал Украину «онлайн-магазином с младенцами»

Омбудсмен назвал Украину "онлайн-магазином с младенцами" Украинский омбудсмен обеспокоен торговлей младенцами.
Экспресс газета вчера в 23:30
Происшествия

СКР задержал оперативника розыска по делу о банде квартирных мошенников

В четверг, 14 мая, следователи Следственного комитета России задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николая Качинкина в рамках уголовного дела об организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в СКР.
РБК 06:36
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Общество

Рекорд по числу смертей от коронавируса зафиксирован в России

Ранее рекордной число смертей за день было зафиксировано 29 апреля. Тогда за сутки инфекция стала причиной смерти для 108 человек.
Gazeta.SPb 07:02
1
Общество

В Белгородской области снова ужесточили ограничения из-за коронавируса

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Белгородской области вернулись к ужесточению мер по работе организаций и общественных мест.
Бел.Ру 06:07
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Кино

Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Экономика

Женщинам принадлежит до трети мирового богатства

Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
Коммерсантъ 06:42
Общество

В Пензенской области коронавирус выявили еще у четырех детей

36 зараженных находились в Пензе, 11 - в Городищенском районе, четверо – в Пензенском районе и Заречном, по двое – в Нижнеломовском районе и Кузнецке, по одному – в Наровчатском и Белинском районах.
Smi58.ru 06:49
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 13 мая в 06:08
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Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Вести.Ru 04:47
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Политика

Поклонская объяснила, почему дала интервью именно журналисту Гордону

РИА Новости 07:01
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
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Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Злоумышленники на фоне самоизоляции россиян придумали новый способ мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
iReactor 01:26
23
Общество

Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области

В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия вчера в 09:35
Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera вчера в 07:11
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Здоровье

За сутки 99 человек заразились коронавирусом на Кубани

За минувшие сутки в регионе подтверждены еще 99 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за сутки 121 человек.
Kursk.com 06:20
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Здоровье

В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции

Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
24
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
83
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
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Происшествия

Замглавы администрации района Петербурга отправили под домашний арест

В Петербурге под домашний арест отправлен замглавы Красносельского района Фото: объеденная пресс-служба судов Петербурга Ранее ИА сообщало, что Алексея Миронова обвиняют в совершении преступлений "Покушение на получение взятки", "Покушение на посредничество во взяточничестве".
REGNUM 07:02
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
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