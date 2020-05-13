Экономика
РБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
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с чего всё началось
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.РБКвчера в 23:00
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Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 24 июня.
РБК 07:05
Политика
Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России
Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:44
Здоровье
В Екатеринбурге 58 пациентов с коронавирусом лечатся вне больниц
В Свердловской области 58 пациентов, у которых диагностирован коронавирус, лечатся вне больничных стационаров.
Политсовет 06:04
Происшествия
В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Фигурное катание
Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
РИА Новости 06:25
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:50
Общество
Минниханов поручил четко следить за выплатами врачам
Президент РТ вновь обратил внимание на важность внимательного подхода при распределении доплат медикам.
Казань24 07:38
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Здоровье
Названа группа крови, наиболее подверженная заражению коронавирусом
Риски заражения коронавирусом у людей с остальными группами крови, по словам медика, оказались примерно равны.
Тульская пресса вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной
Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной Кэти Перри представила новый клип, в котором полностью разделась.
Экспресс газета 07:22
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Общество
СМИ узнали дальнейшую судьбу 60 невостребованных самолетов SSJ100
«Ростех» планирует в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую сама госкорпорация контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
РБК 07:38
Гаджеты
Huawei начнет перевыпускать старые смартфоны для обхода санкций США
Китайский технологический гигант Huawei нашел необычный способ обойти санкции США и перестать терять прибыль из-за запрета на использование сервиса Google в своих новых смартфонах.
ФАН 07:12
Футбол
Снятие «Армавира» не поможет «Торпедо» выйти в РПЛ
Ранее сообщалось, что «Торпедо» могут засчитать три очка за проигранный матч с «Армавиром» в случае снятия команды с ФНЛ.
Евро-футбол.ру 07:45