Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.

с чего всё началось

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

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