Экономика
РБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
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с чего всё началось
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.РБКвчера в 23:00
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Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
Здоровье
В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции
Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
Театры
Большой театр скорректирует график, чтобы не показывать Онегина в маске
Большой театр пересмотрит план премьер на следующие сезоны из-за пандемии коронавируса и перенесет все спектакли, сообщил "Дождю" гендиректор ГАБТа Владимир Урин.
Интерфакс 10:15
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Происшествия
Скончались уже больше 30 зараженных коронавирусом саратовцев
Из числа зарегистрированных 359 саратовцев выздоровели. На сегодня от новой коронавирусной инфекции скончались семь жителей региона.
Взгляд-инфо 08:06
Автоспорт
Формула 1 и Сильверстоун смогли договориться о двух гонках
Формуле 1 удалось договориться с владельцами автодрома в Сильверстоуне о проведении двух гонок, которые должны пройти при пустых трибунах.
F1news.ru 09:25
Происшествия
Мантуров призвал не спешить с выводами об аппаратах ИВЛ после пожаров
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает не делать скоропалительных выводов о качестве аппаратов искусственной вентиляции лёгких после пожаров в больницах.
News.ru 10:05
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск 05:10
Футбол
Дюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут власти
Ранее стало известно, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
Vprognoze.ru 08:59
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Политика
Путин призвал согласовывать смягчение режима самоизоляции с экспертами
Президент РФ призвал в первую очередь следить за состоянием в регионе с точки зрения здоровья граждан и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом.
iReactor 08:04
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
Следователи установили круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий лидеров нацистской Германии.
RT на русском 10:13
Здоровье
В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Кино
Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью
Piter.tv 02:31
Происшествия
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска
Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.
Российская газета 09:14
Наука
Куропатки пожертвовали иммунитетом ради выживания в зимней Арктике
Исследователи из Швеции и Норвегии обнаружили, что тундровые куропатки с полярного архипелага Шпицберген в зимнее время тратят на борьбу с инфекциями меньше энергии, чем весной.
N+1 вчера в 12:14
Гаджеты
Фото дня: процессор APU AMD Ryzen 7 4700G
Источник опубликовал фотографию гибридного процессора AMD Ryzen 7 4700G (Renoir), который в последнее время регулярно упоминается в новостях.
iXBT.com 10:04
Путешествия
В Турции спрогнозировали сроки возобновления авиасообщения с Россией
Авиасообщение между Россией и Турцией может быть возобновлено в конце лета нынешнего года.
Наша версия 10:12
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов
Питерские заметки 07:05
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Кино
Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон
В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру 07:36
Космос
В России разработают новую программу исследования Венеры
В России будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку на планету минимум трех научных аппаратов.
Российская газета вчера в 20:31
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 09:09
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Политика
Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры реагирования по факту публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 08:51
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
Общество
Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
Газета.Ru 07:38
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21