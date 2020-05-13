Экономика
РБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
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с чего всё началось
В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.РБКвчера в 23:00
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Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом
Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Шоу-бизнес
Эшли Бенсон променяла Кару Делевинь на G-Eazy
Делевинь и Бенсон начали встречаться в 2018 году, подтвердили свой роман в 2019-м, а об их расставании стало известно в апреле этого года.
ИА InterMedia 07:41
Общество
Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
Газета.Ru 07:38
Политика
Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини
Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки диктатора Бенито Муссолини — лидера Национальной фашистской партии, возглавлявшего Италию в 1922-1943 годах.
Lenta.ru 09:02
Армия и оружие
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в российской армии
Каждый день от коронавирусной инфекции выздоравливает больше российских военных, чем заболевает.
NewInform 07:21
Общество
В России заявили об остановке распространения коронавируса
На сегодняшний день в России остановлен рост числа зараженных коронавирусом.
URA.Ru вчера в 10:45
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Футбол
Исполком РФС выступил за возобновление чемпионата России 21 июня
Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:45
Общество
Лукашенко потребовал снижения цены на российский газ для Белоруссии
Принимая доклад премьер-министра страны Сергея Румаса, Лукашенко заявил: у него есть информация, что Россия продает природный газ в Европу "в это непростое время" по цене до 70 долларов.
ТВ Центр вчера в 06:02
Здоровье
За сутки 113 человек в Оренбуржье выздоровели от коронавируса
В Орске за сутки выявили 5 человек с диагнозом Covid-19.
Orsk.ru 07:25
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в США и России
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сравнила две системы здравоохранения — российскую и американскую, чтобы понять, как страны справляются со всеми вызовами пандемии.
Невские Новости 00:57
Общество
Летние кафе и парки вновь закрыли в Белгородской области
В Белгородской области закрыли летние кафе и парки, которые проработали несколько дней.
Известия 08:51
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса
В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
Общество
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании
Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
Общество
Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк
В лечении актрисы Анастасии Заворотнюк используются технологии подавления рака онколитическими вирусами.
МонаВиста вчера в 11:00
Общество
Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для российских школ
Обновлено в 18:59 Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы российских школ в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 12:02
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Общество
В Словении закончилась эпидемия коронавируса
В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
Авто
В России начались продажи новой «ГАЗели»
Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Происшествия
Восьмилетний ребенок умер от отравления алкоголем в ЯНАО
Следователи проводят проверку по факту гибели восьмилетнего ребенка после употребления алкоголя на Ямале.
Известия 08:58
Армия и оружие
Перспективная универсальная бронемашина УБИМ прошла испытания
В России завершились испытания перспективной универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
Военное дело 07:09
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30