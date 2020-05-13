Экономика

РБКРБКВ ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
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с чего всё началось

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

«Олигархат защищён по полной»: Пронько раскрыл «феноменальную способность» «Набиуллиной и Ко»

Царьград09:08

Банк России упростит схему внесудебного банкротства физлиц

Телеканал 360°04:53

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

РБКвчера в 23:00

В России поддержали концепцию упрощенного банкротства граждан

ФедералПресс02:07

ЦБ поддержал концепцию упрощённого банкротства россиян

News.ruвчера в 23:48

ЦБ поддерживает внесудебное банкротство при отсутствии имущества

Саминвестор13 мая в 06:58

ЦБ: при внесудебном банкротстве граждан должны быть учтены и интересы банков

Финмаркет12 мая в 08:00
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом

Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
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Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
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Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
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Шоу-бизнес

Эшли Бенсон променяла Кару Делевинь на G-Eazy

Делевинь и Бенсон начали встречаться в 2018 году, подтвердили свой роман в 2019-м, а об их расставании стало известно в апреле этого года.
ИА InterMedia 07:41
Общество

Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
Газета.Ru 07:38
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Политика

Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини

Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки диктатора Бенито Муссолини — лидера Национальной фашистской партии, возглавлявшего Италию в 1922-1943 годах.
Lenta.ru 09:02
Армия и оружие

Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в российской армии

Каждый день от коронавирусной инфекции выздоравливает больше российских военных, чем заболевает.
NewInform 07:21
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Общество

В России заявили об остановке распространения коронавируса

На сегодняшний день в России остановлен рост числа зараженных коронавирусом.
URA.Ru вчера в 10:45
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Футбол

Исполком РФС выступил за возобновление чемпионата России 21 июня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:45
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Общество

Лукашенко потребовал снижения цены на российский газ для Белоруссии

Принимая доклад премьер-министра страны Сергея Румаса, Лукашенко заявил: у него есть информация, что Россия продает природный газ в Европу "в это непростое время" по цене до 70 долларов.
ТВ Центр вчера в 06:02
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Здоровье

За сутки 113 человек в Оренбуржье выздоровели от коронавируса

В Орске за сутки выявили 5 человек с диагнозом Covid-19.
Orsk.ru 07:25
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Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в США и России

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сравнила две системы здравоохранения — российскую и американскую, чтобы понять, как страны справляются со всеми вызовами пандемии.
Невские Новости 00:57
2,8K
Общество

Летние кафе и парки вновь закрыли в Белгородской области

В Белгородской области закрыли летние кафе и парки, которые проработали несколько дней.
Известия 08:51
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Здоровье

На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса

В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
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Общество

Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк

В лечении актрисы Анастасии Заворотнюк используются технологии подавления рака онколитическими вирусами.
МонаВиста вчера в 11:00
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Общество

Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

Юга.ру 07:36
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Общество

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для российских школ

Обновлено в 18:59 Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы российских школ в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 12:02
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
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Общество

В Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
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Политика

Владимир Путин за 500 дней вручил 2755 наград. Кто получил больше всех

66.ru 08:16
Авто

В России начались продажи новой «ГАЗели»

Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Происшествия

Восьмилетний ребенок умер от отравления алкоголем в ЯНАО

Следователи проводят проверку по факту гибели восьмилетнего ребенка после употребления алкоголя на Ямале.
Известия 08:58
Армия и оружие

Перспективная универсальная бронемашина УБИМ прошла испытания

В России завершились испытания перспективной универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
Военное дело 07:09
Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
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