Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

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ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Коммерсантъвчера в 19:12

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56

ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра

Российская газета04:20
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Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Lenta.ru вчера в 14:29
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Газета.Ru вчера в 22:26
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
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Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Газета.Ru 02:42
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Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября

Коммерсантъ 05:25
Армия и оружие

Главного военного прокурора Украины уволили

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Политика

Россия рассказала о своем предложении НАТО по ракетам

Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:21
Политика

Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
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В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка

РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие

США построили подлодку без перископа

Корабль провел в море три дня, проверив герметичность отсеков и работу бортовых систем, сообщили в пресс-службе построившей подлодку компании Huntington Ingalls Industries.
Российская газета 05:13
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Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
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Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
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Турбин получил «неуд» за работу в матче «Арсенал» – ЦСКА

Арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу на матче восьмого тура премьер-лиги Арсенал ЦСКА (1:2), сообщает Р-Спорт.
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Общество

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Как утверждает Волочкова, она удивлена тому факту, что у нее в жизни есть замечательный мужчина, с которым у нее прекрасные отношения, но пресса называет его "любовником", передает "Стархит".
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Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
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Экономика

Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
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В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
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Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что находится с рабочим визитом в Москве, где запланированы его встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
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Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
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