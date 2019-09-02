Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъ01 сентября в 19:12

Подробнее о событии

Техосмотр без хозяина

Российская газетавчера в 13:46

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъвчера в 07:00

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБКвчера в 00:01

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русскомвчера в 04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новостивчера в 02:38

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАССвчера в 04:37

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомости01 сентября в 19:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Политика

Путин начинает визит в Монголию по случаю юбилея победы на Халхин-Голе

"Визит нашего президента в Монголию 3 сентября посвящен участию в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в боях на реке Халхин-Гол", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 17:39
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Экономика

«Денежная подушка» государства показала рекордный рост

Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Политика

Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы

REGNUM 02:42
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Политика

Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности

"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.
ИА Новороссия вчера в 05:05
Политика

В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях

Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Кино

Умер режиссер‑документалист Борис Рычков

РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
РИАМО вчера в 08:48
Политика

Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Гаджеты

Обновленный iPhone XR появился в Geekbench

Указанная в бенчмарке модель iPhone 12,1 с идентификатором N104AP, раскрыла технические характеристики нового XR.
The GEEK 02:21
Происшествия

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
Наука

В ДНК младенцев нашли эпигенетические следы репродуктивных технологий

N+1 вчера в 11:41
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия

В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя

Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
Российская газета 03:49
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Общество

Россиянин выиграл в лотерею 2,3 миллиона, не угадав ни одного числа

Житель Магадана выиграл в лотерею суперприз — 2,3 миллиона рублей — не угадав ни одного числа из 12-ти.
MOS.news 00:20
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сочи

ТАСС 02:38
Кино

Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма в прокате Китая

Продюсер фильма «Тайна печати дракона» прокомментировал его неудачное выступление в китайском кинопрокате.
REGNUM 02:35
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Ведомости вчера в 17:17
Политика

«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским

На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Происшествия

В Москве задержан журналист Илья Азар

Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Поклонская рассказала о разводе с мужем

РИАМО вчера в 13:50
Финансы

Российский рынок открылся слабым ростом индексов

Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.
Интерфакс вчера в 03:31
Экономика

Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС

Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.
Ведомости вчера в 17:03
Экономика

ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков

ФАС в апреле 2019 года утвердила предельные тарифы, но они так и не заработали: в августе Госдума приняла поправки о переносе срока действия закона на 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное