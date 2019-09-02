Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

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В техосмотре нашли неисправности?

BFM.ru07:54

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъ07:00

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 13:26, Вашингтон
Политика

«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной

Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
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Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

REGNUM 12:59
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
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В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Политика

Первый президент Крыма впал в кому после инсульта

Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Политика

Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин

Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах

Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке Караваева

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В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
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Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
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Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
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Футбол

«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»

Спорт-Экспресс 11:42
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Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
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Политика

В партии Эрдогана допустили, что Турция будет искать альтернативы F-35

Турция будет вынуждена искать альтернативы американским истребителям - бомбардировщикам пятого поколения F-35, если они не будут переданы республике.
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Футбол

Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Стартует 12-й сезон КХЛ: «Трактор» сыграет с «Витязем», а «Металлург» против СКА

В воскресенье, 1 сентября, стартует новый, 12-й сезон КХЛ – турнир откроется матчем сильнейших команд прошлого плей-офф – ЦСКА и «Авангарда», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:50
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Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Северная Каролина - на время урагана в ряде округов закрыты школы и госучреждения.
Газета.Ru 03:32
Общество

Власти отреагировали на ремонт школы с позолотой и мрамором

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В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.
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Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля

Ранее сообщалось, что Навас заработает в «ПСЖ» 18 млн евро за три года, а «Реал» получит 15 млн и арендует вратаря французов Альфонса Ареоля на сезон.
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Сборная России тренируется без Черышева и Головина

Команда тренируется без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной команды сегодня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу

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В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне

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Черчесов верит в победу сборной России на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы национальной команды на победу в рамках чемпионата мира.
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Суд не стал лишать охранника Навального родительских прав

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