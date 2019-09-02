Экономика
RT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось
Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.Коммерсантъ01 сентября в 19:12
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ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра
Коммерсантъвчера в 07:00
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Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
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Газета.Ru вчера в 07:16
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Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Технологии
Мост между Android и HarmonyOS. Компилятор Huawei Ark с открытым исходным кодом доступен для загрузки
Финальная версия компилятора Ark с открытым исходным кодом стала доступна для загрузки на днях, все желающие могут посетить официальный сайт, чтобы скачать Ark и получить всю необходимую для старта информацию.
iXBT.com 02:16
Футбол
«Ростов» хотят убрать со стадиона «Ростов Арена»
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Экономика
В Хакасии из-за долгов ограничили электроэнергию на объектах ЖКХ
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Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
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Плакаты с историческими фактами о Москве появились в метро
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Вечерняя Москва 00:52
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Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций
Вероятность проведения протестных акций в форме митингов или забастовок с требованиями политического характера допускают около трети населения РФ (30%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:28
Политика
Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Гахария
Правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии, отставки которого добивались митингующие в Тбилиси после разгона антироссийской акции протеста, заявил во вторник на брифинге председатель партии Бидзина Иванишвили.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
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Общество
Росстат назвал долю работающих женщин в России
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни "Третье сентября", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:09
Экономика
События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября
МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события
ПРАЙМ вчера в 09:35
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
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