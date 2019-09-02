Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.

с чего всё началось

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Общество В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами Facebook изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами пользователей в новостной ленте, пишет TechCrunch.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Финансы Слабость китайского юаня держит в напряжении группу валют EM С точки зрения общего отношения инвесторов к группе валют развивающихся стран продолжаем следить за китайским юанем, который продолжает плавное ослабление Пара доллар / юань сегодня обновила локальные максимумы, превысив отметку в 7,18 юан / долл.

Финансы Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Происшествия Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".

Авто Надежное крепление — пригодится в любом автомобиле Крепление получилось очень прочное. Этот способ могут взять на заметку и владельцы других автомобилей.

Экономика Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Политика Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.

Технологии Мост между Android и HarmonyOS. Компилятор Huawei Ark с открытым исходным кодом доступен для загрузки Финальная версия компилятора Ark с открытым исходным кодом стала доступна для загрузки на днях, все желающие могут посетить официальный сайт, чтобы скачать Ark и получить всю необходимую для старта информацию.

Экономика В Хакасии из-за долгов ограничили электроэнергию на объектах ЖКХ Долги коммунальщиков в Хакасии повлекли ограничения подачи электроэнергии на 12 объектах предприятий коммунального сектора.

Экономика В России опровергли подорожание авиабилетов 2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.

Политика Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.

Политика Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.

Общество Плакаты с историческими фактами о Москве появились в метро Горожане смогут узнать больше об истории столицы прямо в метро. В вестибюлях станций повесят плакаты с интересными фактами.

Шоу-бизнес У Ксении Собчак нашли элитную недвижимость в центре Москвы По данным Urbanus, в декабре 2018-го телеведущая приобрела два парковочных места в элитном ЖК «Бродский».

Политика Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций Вероятность проведения протестных акций в форме митингов или забастовок с требованиями политического характера допускают около трети населения РФ (30%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Политика Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Гахария Правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии, отставки которого добивались митингующие в Тбилиси после разгона антироссийской акции протеста, заявил во вторник на брифинге председатель партии Бидзина Иванишвили.

Общество Росстат назвал долю работающих женщин в России В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Экономика События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события