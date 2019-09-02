Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъ01 сентября в 19:12

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Техосмотр без хозяина

Российская газетавчера в 13:46

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русскомвчера в 04:15

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъвчера в 07:00

В техосмотре нашли неисправности?

BFM.ruвчера в 07:54

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новостивчера в 02:38

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБКвчера в 00:01

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомости01 сентября в 19:56
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Общество

В Facebook допустили отказ от счетчика лайков под постами

Facebook изучает возможность введения функции, которая позволяет скрыть число лайков под постами пользователей в новостной ленте, пишет TechCrunch.
РБК вчера в 15:07
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Финансы

Слабость китайского юаня держит в напряжении группу валют EM

С точки зрения общего отношения инвесторов к группе валют развивающихся стран продолжаем следить за китайским юанем, который продолжает плавное ослабление Пара доллар / юань сегодня обновила локальные максимумы, превысив отметку в 7,18 юан / долл.
Finam.Ru 02:20
Финансы

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Происшествия

Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Авто

Надежное крепление — пригодится в любом автомобиле

Крепление получилось очень прочное. Этот способ могут взять на заметку и владельцы других автомобилей.
За рулем 01:06
Происшествия

Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия вчера в 19:30
Экономика

Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Технологии

Мост между Android и HarmonyOS. Компилятор Huawei Ark с открытым исходным кодом доступен для загрузки

Финальная версия компилятора Ark с открытым исходным кодом стала доступна для загрузки на днях, все желающие могут посетить официальный сайт, чтобы скачать Ark и получить всю необходимую для старта информацию.
iXBT.com 02:16
Футбол

«Ростов» хотят убрать со стадиона «Ростов Арена»

Pravda.Ru вчера в 09:57
Экономика

В Хакасии из-за долгов ограничили электроэнергию на объектах ЖКХ

Долги коммунальщиков в Хакасии повлекли ограничения подачи электроэнергии на 12 объектах предприятий коммунального сектора.
REGNUM вчера в 23:40
Экономика

В России опровергли подорожание авиабилетов

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru вчера в 07:58
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Политика

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Общество

Плакаты с историческими фактами о Москве появились в метро

Горожане смогут узнать больше об истории столицы прямо в метро. В вестибюлях станций повесят плакаты с интересными фактами.
Вечерняя Москва 00:52
Шоу-бизнес

У Ксении Собчак нашли элитную недвижимость в центре Москвы

По данным Urbanus, в декабре 2018-го телеведущая приобрела два парковочных места в элитном ЖК «Бродский».
Lenta.ru вчера в 10:14
Политика

Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций

Вероятность проведения протестных акций в форме митингов или забастовок с требованиями политического характера допускают около трети населения РФ (30%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:28
Политика

Кандидатом в премьеры Грузии стал глава МВД Гахария

Правящая партия "Грузинская мечта" после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии, отставки которого добивались митингующие в Тбилиси после разгона антироссийской акции протеста, заявил во вторник на брифинге председатель партии Бидзина Иванишвили.
РИА Новости 02:08
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Наука

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Капитал страны вчера в 10:42
Общество

Росстат назвал долю работающих женщин в России

В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Музыка

Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни "Третье сентября", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:09
Экономика

События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября

МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события
ПРАЙМ вчера в 09:35
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
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