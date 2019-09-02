Экономика
RT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось
Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.Коммерсантъвчера в 19:12
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Политика
Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина ежегодно теряет более миллиарда долларов из-за блокады полуострова Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма Украина каждый год теряет больше миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 23:15
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Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК 17:39
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Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Армия и оружие
Япония может направить военный корабль в Ормузский пролив
Корабль морских Сил самообороны Японии может быть направлен в Ормузский пролив.
Российская газета 20:20
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Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Экономика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шредером
«Роснефть» напомнила, что Шредер является председателем совета директоров «Северного потока-2», который находится под «давлением конкурентов и геополитических оппонентов России», и в связи с этим призвала «Транснефть» извиниться перед Шредером за публичные комментарии в его адрес.
РБК 20:00
Политика
Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине
Депутат отметил, что ситуация с накоплением угля была неприятной и в прошлом году, а теперь это "просто катастрофа".
Газета.Ru 22:28
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН 06:11
Музыка
Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru 17:02
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини
В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости 15:04
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара отпустили из отделения полиции, передает «МБХ медиа».
Ведомости 18:32
Хоккей
«Автомобилист» одержал волевую победу над «Северсталью»
«Автомобилист» начал новый сезон КХЛ с домашней победы над «Северсталью». Счет в матче открыли хоккеисты череповецкой команды.
Матч ТВ 12:40
Происшествия
Пожар в доме в Сочи полностью потушен
Пожар, произошедший в четырёхэтажном жилом доме в Сочи, полностью ликвидирован.
RT на русском 21:44
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Экономика
Названы самые популярные у россиян товары по акции
Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
Известия 21:18
Политика
Глава МИД Украины провёл переговоры с немецким коллегой
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин, чтобы встретиться со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
News.ru 13:35
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Общество
В Росстате назвали долю работающих женщин в России
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском 20:34
Политика
Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52