Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

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Техосмотр без хозяина

Российская газета13:46

В техосмотре нашли неисправности?

BFM.ru07:54

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъ07:00

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:25, Вашингтон
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Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина ежегодно теряет более миллиарда долларов из-за блокады полуострова Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма Украина каждый год теряет больше миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
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