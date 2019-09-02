Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

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Техосмотр без хозяина

Российская газета13:46

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъ07:00

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
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В Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина

Ляскин в своем твиттере написал, что его остановили полицейские и потребовали выйти из автомобиля для проверки документов.
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ТАСС 07:30
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Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
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Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Культура

Владимир Мединский вручил первокурсникам ГИТИСа студенческие билеты

Вечерняя Москва 11:45
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Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова

RT на русском 13:18
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Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта

Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Футбол

«Рома» объявила о переходе Мхитаряна

Чемпионат 13:39
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Политика

«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной

Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

В Кабуле произошёл мощный взрыв

REGNUM 14:20
Происшествия

Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина

Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
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Футболист «Рубина» Сорокин подписал контракт с «Краснодаром»

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Общество

ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге

РБК 11:33
Армия и оружие

Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию

Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение вчера в 23:29
Интернет

Китайское приложение делает из пользователей смартфонов звезд кино

МедиаПоток 12:48
Политика

Турция назвала условие покупки у России дополнительных С-400

РБК 14:56
Общество

Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru 02:42
Общество

Евгений Цыганов показал первое совместное фото со Снигирь из Венеции

Евгений Цыганов опубликовал в Instagram сразу несколько роликов и снимков из Венеции, а еще совместное с Юлией селфи.
Телепрограмма 12:14
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

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В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

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Энергетика

Экспорту «Газпрома» помогли конкуренты

Как сообщил «Газпром», за восемь месяцев экспорт в дальнее зарубежье сократился на 4,5%, до 127,3 млрд кубометров.
Коммерсантъ 14:15
Футбол

Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»

Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом.
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Теннис

Первая ракетка мира Осака пробилась в четвертый круг US Open

В четвертом круге турнира Осака встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая перед началом US Open занимала 13-ю строчку в рейтинге WTA.
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Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Северная Каролина - на время урагана в ряде округов закрыты школы и госучреждения.
Газета.Ru 03:32
Кино

Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России

«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
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Путин раскритиковал назвавшую пострадавших от паводка бичами чиновницу

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СМИ сообщили о 34 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии

Более 30 человек погибли в пожаре на корабле у берегов американского штата Калифорния.
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