Экономика
RT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось
Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.Коммерсантъвчера в 19:12
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
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Общество
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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
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«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
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Газета.Ru 13:00
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В Кабуле произошёл мощный взрыв
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Lenta.ru 13:20
Армия и оружие
Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию
Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение вчера в 23:29
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Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Политика
Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.
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Общество
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Энергетика
Экспорту «Газпрома» помогли конкуренты
Как сообщил «Газпром», за восемь месяцев экспорт в дальнее зарубежье сократился на 4,5%, до 127,3 млрд кубометров.
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Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом.
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В четвертом круге турнира Осака встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая перед началом US Open занимала 13-ю строчку в рейтинге WTA.
РБК вчера в 02:08
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Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
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Газета.Ru 03:32
Кино
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«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39
Происшествия
СМИ сообщили о 34 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии
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