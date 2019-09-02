Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъ01 сентября в 19:12

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ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомости01 сентября в 19:56

В техосмотре нашли неисправности?

BFM.ruвчера в 07:54

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъвчера в 07:00

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русскомвчера в 04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новостивчера в 02:38

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБКвчера в 00:01

Техосмотр без хозяина

Российская газетавчера в 13:46
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
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Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма

Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
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Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
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Розенбаум рассказал о своем самочувствии после операции

Известия 00:11
Авто

Новый Isuzu D-Max с подросшей кабиной тестируют на дорогах Швеции

С новыми габаритами Isuzu D-Max выглядит более гармонично.
CarsWeek.ru 01:23
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Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни "Третье сентября", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика

Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Армия и оружие

Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»

Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета вчера в 06:25
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Происшествия

Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.
Lenta.ru вчера в 22:27
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Происшествия

Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае

Известия 00:55
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском вчера в 10:53
Политика

Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный

Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома Восточный.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Общество

Москвичи смогут бесплатно посетить 80 городских музеев в День города

«В День города, 7 и 8 сентября, в 80 музеев департамента культуры Москвы можно будет сходить бесплатно», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 00:18
Интернет

Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд

Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Общество

Из американской школы убрали книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»

РИА Новости 00:18
Армия и оружие

Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию

ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре

Известия 01:05
Экономика

Владельцев таких банковских карт ждут бонусы

Сбербанк объявил о выпуске ограниченной серии дебетовых карт Mastercard Platinum, которые дадут их держателям повышенный процент бонусов в определенных категориях.
Deita.ru вчера в 20:00
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

На Урале инспектор ГИБДД отправится в колонию за липовые ДТП

В Свердловской области осужден экс-сотрудник ГИБДД 36-летний Алексей Лошаков — по просьбе своего знакомого он оформлял аварии, которые в реальности не происходили.
URA.Ru 01:23
Политика

Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад

Военное обозрение 01 сентября в 22:56
Театры

В Севастополе состоятся спектакли МХАТ имени Горького

Завтра, 3 сентября, на сцене Севастопольского русского драматического театра имени А.В. Луначарского состоится спектакль под названием «Женитьба Белугина».
Ореанда-Новости вчера в 16:29
Происшествия

Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице

Аргументы и Факты вчера в 13:39
Экономика

Иностранцам разрешат покупать землю на Украине

Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
Происшествия

В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек

Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
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