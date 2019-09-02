Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

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ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъ07:00

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

Техосмотр без хозяина

Российская газета13:46

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:20, Вашингтон
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Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
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