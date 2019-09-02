Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

Подробнее о событии

Техосмотр без хозяина

Российская газета13:46

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъ07:00

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
Футбол

Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

Вести.Ru 12:14
Общество

Тысячи человек в Германии эвакуировали из-за бомбы 40-х годов

Более 15 тысяч человек в немецком Ганновере пришлось эвакуировать из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны.
News.ru 13:53
Политика

Путин раскритиковал назвавшую пострадавших от паводка бичами чиновницу

Lenta.ru 13:14
Футбол

«Краснодар» арендовал у «Рубина» Сорокина

Стан «быков» пополнил другой защитник Егор Сорокин из «Рубина», он проведет в «Краснодаре» также один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».
Евро-футбол.ру 14:01
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия

Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

REGNUM 12:59
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество

В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Происшествия

В Кабуле произошёл мощный взрыв

REGNUM 14:20
Происшествия

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Путешествия

Крым к началу осени посетили почти шесть миллионов туристов

РИА Новости 10:21
Шоу-бизнес

Климова провела уикенд с сыновьями от Петренко и дочкой от Месхи

В преддверии начала учебного года 41-летняя Екатерина Климова провела уикенд вместе с младшими детьми.
Телепрограмма вчера в 02:53
Происшествия

В Москве задержан журналист Илья Азар

«Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2»,— написал журналист.
Коммерсантъ 14:25
Армия и оружие

Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Футбол

В колонии рассказали о поведении Кокорина и Мамаева

Газета.Ru 10:11
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Политика

Первый президент Крыма впал в кому после инсульта

Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском 14:04
Политика

Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Футбол

Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».
Sportbox.RU 13:02
Авто

Транспортный налог предложили отменить

В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
Москва 24 03:10
Политика

Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».
Коммерсантъ 08:52
Политика

Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Путешествия

Индия снизила стоимость электронных виз

Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс 07:58
Происшествия

В Кургане произошёл крупный выброс газа — есть пострадавшие

REGNUM 12:37
Кино

Фильм «Матрица» снова выйдет в прокат в России

Оригинальная лента вышла на экраны в 1999 году. При бюджете в 63 миллиона долларов она собрала в прокате 463 миллиона.
Говорит Москва 12:57
Футбол

Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»

Защитник Миха Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи», сообщают пресс-службы клубов.
Спорт-Экспресс 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное