Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.

с чего всё началось

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Общество Тысячи человек в Германии эвакуировали из-за бомбы 40-х годов Более 15 тысяч человек в немецком Ганновере пришлось эвакуировать из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны.

Футбол «Краснодар» арендовал у «Рубина» Сорокина Стан «быков» пополнил другой защитник Егор Сорокин из «Рубина», он проведет в «Краснодаре» также один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества "Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.

Шоу-бизнес Климова провела уикенд с сыновьями от Петренко и дочкой от Месхи В преддверии начала учебного года 41-летняя Екатерина Климова провела уикенд вместе с младшими детьми.

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар «Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2»,— написал журналист.

Армия и оружие Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Политика Премьер-министр Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.

Футбол Коноплянка стал игроком «Шахтера» Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».

Авто Транспортный налог предложили отменить В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".

Политика Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».

Политика Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40% Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Путешествия Индия снизила стоимость электронных виз Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.