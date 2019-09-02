Экономика
ИзвестияЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в техосмотре
Банк России задумался над возможностью передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регулятора.
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с чего всё началось
Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.Коммерсантъвчера в 19:12
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