Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.

с чего всё началось

Банк России задумался над возможностью передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регулятора.

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