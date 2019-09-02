Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра. Регулятор считает, что РСА не может справиться, а это грозит проблемами на рынке ОСАГО. Между тем в РСА признают сложности, однако предлагают другим способом решать проблему.
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Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
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ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

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ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

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