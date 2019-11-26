Финансы

REGNUMREGNUMНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.
Читать в источнике
Комментировать215

Подробнее о событии

Российские банки уже готовы отказаться от евро из-за убытков — эксперт

REGNUM03:12

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомостивчера в 02:35

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

РИА Новостивчера в 04:50

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русскомвчера в 03:48

Что будет с курсом валют, если банки откажутся от евро

Российская газетавчера в 22:00

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проектывчера в 01:31

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАССвчера в 01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Культура

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
ГЛАС.RU 00:00
Космос

Космический корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур

На космодром Байконур доставлен космический корабль «Союз МС-16», запуск которого запланирован в апреле 2020 года.
RT на русском 03:08
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru 25 ноября в 06:06
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Происшествия

В Туле взорвалось завернутое в пакет неизвестное устройство

ТАСС 03:12
Происшествия

СКР начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане

После проверки будет решён вопрос о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Говорит Москва 03:30
Общество

Российского миллиардера лишили европейского гражданства

Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.
Lenta.ru 02:56
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Политика

К посольству Украины в Москве принесли два унитаза

Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Аргументы недели вчера в 04:59
Политика

Трампа пригласили в Конгресс на слушания по импичменту

Президент США Дональд Трамп получил приглашение на слушания по импичменту от комитета по судебным делам Палаты представителей Конгресса.
Росбалт вчера в 16:59
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Футбол

Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»

Чемпионат вчера в 18:54
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Политика

Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
РБК 02:18
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

Культуромания 02:45
Экономика

Экономколлегия разберётся в перекладывании вины за уход от налогов

Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Право.ру 01:58
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Актуальные Новости вчера в 10:50
Общество

Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов

Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.
РБК 02:51
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Последний месяц уходящего года принесёт в жизнь россиян массу нового, к чему необходимо подготовиться заранее.
News.ru вчера в 16:00
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Единоборства

Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Чемпионат 01:05
Общество

Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами

Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Брянские новости 03:15
Общество

В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
РИА Новости 03:07
Политика

Эстония поможет Украине в формировании территориальной обороны

Life.ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Спорт

Россия встретится с Бразилией в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На первом месте в группе С находится сборная Сенегала. Добавим: Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Парагвае.
The Moscow Post 01:52
Политика

Нацбанк Украины обвинил Коломойского в атаке

По мнению Нацбанка, целью атаки является его дискредитация и провоцирование банковской реформы со стороны олигарха, который "задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации".
Московский Комсомолец 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное