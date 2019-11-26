Финансы
REGNUMНабиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 26 ноября.
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Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проектывчера в 01:31
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Культура
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
Космос
Космический корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур
На космодром Байконур доставлен космический корабль «Союз МС-16», запуск которого запланирован в апреле 2020 года.
Армия и оружие
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Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Происшествия
СКР начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане
После проверки будет решён вопрос о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Общество
Российского миллиардера лишили европейского гражданства
Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли два унитаза
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Политика
Трампа пригласили в Конгресс на слушания по импичменту
Президент США Дональд Трамп получил приглашение на слушания по импичменту от комитета по судебным делам Палаты представителей Конгресса.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Футбол
Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»
Спорт
Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Политика
Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Экономика
Экономколлегия разберётся в перекладывании вины за уход от налогов
Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Общество
Twitter предупредил пользователей об удалении неактивных аккаунтов
Twitter предупредил о скором удалении всех аккаунтов, в которые никто не заходил за последние шесть месяцев.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
Последний месяц уходящего года принесёт в жизнь россиян массу нового, к чему необходимо подготовиться заранее.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Единоборства
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
Общество
Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами
Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
Политика
Эстония поможет Украине в формировании территориальной обороны
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Спорт
Россия встретится с Бразилией в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На первом месте в группе С находится сборная Сенегала. Добавим: Чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Парагвае.
Политика
Нацбанк Украины обвинил Коломойского в атаке
По мнению Нацбанка, целью атаки является его дискредитация и провоцирование банковской реформы со стороны олигарха, который "задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации".