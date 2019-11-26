Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллина.

В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Космос В Роскосмосе прояснили ситуацию со сломанными туалетами на МКС В Роскосмосе рассказали, что сейчас идет ремонт вышедшего из строя туалета на американском сегменте Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика МИД Украины заявил Apple о боли из-за Крыма Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

Космос ОАЭ выбрали российскую ракету-носитель вместо европейской Объединенные Арабские Эмираты решили запускать спутника оптической разведки Falcon Eye 2 на российском носителе «Союз-СТ», а не европейской ракете Vega, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух менеджеров предприятий космической отрасли.

Происшествия Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.

Происшествия Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Политика Страны группы Рио обсудят ограничения виз для чиновников из Венесуэлы Страны группы Рио, включающей 24 государства Латинской Америки и Карибского бассейна, обсудят визовые ограничения для чиновников Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Политика Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.

Политика В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об условиях для подписания контракта с Россией на транзит газа.

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Общество В России отменили обязательную сертификацию лекарств "Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения, с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата", — говорится в постановлении.