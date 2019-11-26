Финансы

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллина.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

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