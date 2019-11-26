Финансы
Газета.RuВ ЦБ предостерегли банки России от операций в евро
Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллина.
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Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты01:31
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Представим графическое изображение, которое, как ранее сообщалось, соответствует контейнеру для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон": Как видно, изображённый на иллюстрации ТПК вполне соответствует тому, что видно на кадрах с фрегатом "Адмирал Горшков".
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В жилом доме в Петербурге произошел хлопок
Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
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Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
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Все настоящие любители футбола помнят финал Кубка УЕФА-2000/01, когда в драматичном матче басконцы уступили «Ливерпулю» в дополнительное время – 4:5. И сейчас «Алавес» выступает в испанской Ла Лиге и небезуспешно щипает фаворитов.
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В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
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К посольству Украины в Москве принесли унитазы
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