Финансы

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллина.
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Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

Известия05:54

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС01:31

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русском03:48

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Коммерсантъ02:51

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости02:35

Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро

Будущее России. Национальные проекты01:31

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

РИА Новости04:50
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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