Финансы
Газета.RuВ ЦБ предостерегли банки России от операций в евро
Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллина.
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Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проектывчера в 01:31
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