с чего всё началось

В Центральном банке России рассматривают возможность создания механизма бесплатных переводов с зарплатной карты на счет физлица в другой банк - ради освобождения россиян от «зарплатного рабства».

В ЦБ придумали новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Общество В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Политика В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Общество Путин открыл памятник писателю Гранину в Санкт-Петербурге Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург принял участие в церемонии открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину, сообщает ТАСС.

Гаджеты Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10 Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.

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Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Происшествия В Шереметьево совершил аварийную посадку бизнес-джет В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Авто Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.