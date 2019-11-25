Экономика
РидусВ ЦБ придумали новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
В Центральном банке России рассматривают возможность создания механизма бесплатных переводов с зарплатной карты на счет физлица в другой банк - ради освобождения россиян от «зарплатного рабства».
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с чего всё началось
Также Банк России предлагает дать возможность получать зарплату через Систему быстрых платежей по номеру телефона, так как благодаря данной технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка, сказано в докладе.Взгляд.ру25 ноября в 13:28
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