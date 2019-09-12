Экономика
The Moscow PostВ ЦБ прокомментировали денежно-кредитную политику
Глава Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин отметил, что сейчас пока нет оснований для того, чтобы ожидать, что денежно-кредитная политика стала мягкой. Напомним, в начале сентября ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку. Теперь она составляет 7% годовых.
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Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих телевизоров
Газета DAILY вчера в 16:52
Экономика
Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Риекстиньш отметил, что производителям сложно пришлось первое время, пришлось переориентировать на другие рынки.
Интерфакс - Россия 01:22
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм
Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
Территория новостей вчера в 08:01
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 10:10
Кино
«Палачи бывшими не бывают»: Кирилл Серебренников о своем новом спектакле в «Гоголь-центре»
Дождь вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Почти два года известная певица Сати Казанова проживает в браке с Стефано Тиоццо.
ГлобалМСК.ру 07:39
Энергетика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Культура
Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов в четверг успешно перенес операцию на сердце. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
Народные новости 07:27
Происшествия
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Политика
Republic: «московское дело» завели с согласия Собянина, Золотова и Бастрыкина
Уголовное дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дождь 04:15
Космос
Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков
Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 06:33
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Происшествия
В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка
По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Казанский кремль остро отреагировал на слова Жириновского о Татарстане
Представитель Казанского кремля сообщила, что спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в тот же день позвонил председателю Госдумы Вячеславу Володину и заявил, что подобные высказывания недопустимы с высоких трибун федеральных органов власти.
Наша версия 07:16
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Общество
Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Происшествия
Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах
Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев.
Интерфакс 01:31