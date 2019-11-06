Экономика

Москва 24Москва 24В ЦБ прокомментировали проблему утечки персональных данных

Набиуллина подчеркнула, что утечки персональных данных происходят и у операторов платежных систем, в том числе у коллекторских бюро. Ранее специалисты по кибербезопасности рассказали о появлении нового способа корпоративного интернет-мошенничества.
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Оптом и в розницу: сколько на черном рынке стоят данные россиян

Вести.Ru13:35

ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных

ТАСС03:41

Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных

Российская газета04:19

Центробанк предложил изменить законодательство в части защиты персональных данных граждан

Агентство Москва04:07

ЦБ призвал банки усилить защиту персональных данных

Известия03:59

Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

РБК05:41

Глава ЦБ назвала возможные источники утечки персональных данных

Rambler News Service04:24
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Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
Футбол

Геннадий Орлов: «Зенит» не может бороться с командами, которые сильнее по составу

Просто «Зенит» не может бороться с такими командами, которые сильнее по составу, по мастерству.
Комсомольская правда 07:30
Происшествия

Разборки за «Кресты» рассмотрят заново

Оправдательный вердикт признали вынесенным с нарушением Верховный суд России (ВС) отменил оправдательный приговор для бывшего заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко и предпринимателя Игоря Захарова: летом коллегия присяжных признала их невиновными в убийстве одного из кураторов строительства крупнейшего СИЗО в Европе «Кресты» Николая Чернова.
Коммерсантъ 09:19
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

ТАСС 05:56
Авто

Skoda показала салон новой Octavia

Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Здоровье

Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Футбол

«Ювентус» забил 300-й гол в Лиге чемпионов

Футболист «Ювентуса» Аарон Рэмзи отличился в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Локомотива».
Metaratings 13:49
Происшествия

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Общество

Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми

Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru 08:47
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Кадыров уверен, что так называемые тролли, а также люди, публикующие резко критические сообщения, представляют собой угрозу для общества, закона и Конституции.
Эхо Москвы 13:30
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru 07:26
Армия и оружие

NYT: в Ливию прибыли около 200 российских наемников

Около 200 российских наемников, среди которых хорошо обученные снайперы, прибыли в Ливию за последние шесть недель.
Новая газета 00:40
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Общество

ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков

В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Происшествия

На оренбургском элеваторе погибла работница

REGNUM 01:24
Наука

Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству

Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Политика

«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только в случае взаимного отказа от претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявили в российской компании.
RT на русском 13:27
Политика

Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ

Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).
Российская газета 13:46
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Китайский производитель Xiaomi официально анонсировал выход первого массового смартфона со 108-мегапиксельной камерой.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Фигурное катание

Тарасова о судействе в парном катании: Хотелось бы больше конкретики

В интервью Sport24 Тарасова отметила, что ей хочется понять критерии, по которым судьи сейчас оценивают выполнение элементов.
Нева Спорт 07:20
Общество

В Турции пропал гражданин России

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
Политика

Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве

Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:42
Армия и оружие

Первая посадка Су-27К на авианосец показана на видео

На видео показано событие, имевшее место еще 1 ноября 1989 года.
Актуальные Новости 11:48
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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