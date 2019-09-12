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с чего всё началось

Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

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