Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

с чего всё началось

Член совета директоров Банка России Михаил Мамута в интервью РИА Новости рассказал, как клиентам банков не купить ненужную услугу финансовой организации.

В ЦБ рассказали, как не приобрести ненужную услугу в банке

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