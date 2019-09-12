Экономика
Радио SputnikВ ЦБ рассказали, как не приобрести ненужную услугу в банке
Член совета директоров Банка России Михаил Мамута в интервью РИА Новости рассказал, как клиентам банков не купить ненужную услугу финансовой организации.
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с чего всё началось
Клиентам банков необходимо внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта, не стесняться задавать вопросы и всегда помнить правила финансовой грамотности, а если все же нежелательная услуга была приобретена, необходимо обратиться с жалобой в банк, рассказал в интервью РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.РИА Новостивчера в 20:41
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