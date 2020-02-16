Общество

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.
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с чего всё началось

Телефон недоверия

Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.
Российская газетавчера в 10:30

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Кто слил

Российская газетавчера в 18:28

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

ТАССвчера в 15:12

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Известиявчера в 13:00

Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников

Lenta.ruвчера в 14:10

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РБКвчера в 14:09

В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

RT на русскомвчера в 15:12

ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РИА Новостивчера в 12:15
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

«Дочка» «Ростеха» протестирует почтовые беспилотники на Урале

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в авиационный кластер госкорпорации «Ростех», разрабатывает коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью беспилотных систем.
РБК 00:00
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Здоровье

Общее число жертв коронавируса в Китае выросло до 1665 человек

Число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае достигло 1665 человек.
Газета.Ru 15 февраля в 20:20
Здоровье

Жителям Красногорска нужно проехать 200 километров, чтобы получить больничный

Сама система сегодня позволяет в Красногорске выписать электронный больничный. Данный вопрос минздрав взял на контроль.
Сахалин.Инфо 01:32
Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала округлившийся живот

Обтягивающее вечернее платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
NewInform 15 февраля в 07:24
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Здоровье

Ветеринары рассказали, чем чаще всего болеют животные в столице

В столице домашние животные чаще всего страдают от дерматита, ожирения, мочекаменной болезни, также питомцы заражаются кальцивирозом, панлейкопенией, микоплазмозом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии города.
Москва 24 00:51
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец вчера в 02:48
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Происшествия

В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Политика

The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии

Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Ведомости 01:33
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ 02:21
Фигурное катание

Алина Загитова намекнула на свое возвращение в следующем сезоне

Приостановившая карьеру российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы выступать на соревнованиях в следующем сезоне.
Вечерняя Москва вчера в 13:03
Экономика

В Тюмени банк-банкрот продает еврооблигации

Торги пройдут 1 апреля 2020 года. Как ранее писало РБК Тюмень, 6 февраля 2018 года у тюменского банка была отозвана лицензия.
РБК Тюмень 00:38
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 19:46
Авто

Новый Kia Sorento представили официально

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Общество

В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Ведомости вчера в 10:51
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости вчера в 13:48
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска по делу о взятке

ТАСС 01:18
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Актуальные Новости вчера в 00:11
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Вести.Ru 02:02
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