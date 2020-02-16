Общество

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.
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с чего всё началось

Телефон недоверия

Артем Сычев: Будете удивлены, но сейчас основная "клиентура" таких злоумышленников вовсе не пенсионеры, как принято думать, а экономически активная возрастная категория от 28 и до 55 лет.
Российская газетавчера в 10:30

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Кто слил

Российская газетавчера в 18:28

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Известиявчера в 13:00

В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

RT на русскомвчера в 15:12

Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников

Lenta.ruвчера в 14:10

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РБКвчера в 14:09

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

ТАССвчера в 15:12

ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РИА Новостивчера в 12:15
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Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 14 февраля в 16:07
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Игры

Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

Nvidia и создатели Cyberpunk 2077 тизерят новую видеокарту.
Cyber.sports.ru вчера в 13:49
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения

В этом году изменения ждут пенсионеров, получающих пенсии на банковские карточки.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 23:48
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 22:16
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 20:38
Происшествия

В Кузбассе нашли 30 000 бутылок алкоголя с ацетоном

Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области, совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО, изъяли на оптовой базе в Новокузнецке 30 000 бутылок алкоголя с содержанием ацетона, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.
Сибдепо 00:22
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Lenta.ru вчера в 15:16
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Политика

Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Вести.Ru 15 февраля в 06:36
Общество

Си Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом

Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что еще 7 января распорядился принять меры профилактики на фоне вспышки нового коронавируса.
Невские Новости вчера в 01:58
Армия и оружие

Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО

Звено истребителей Су-35С и три истребителя Миг-31БМ отработали задачи по уничтожению наземных целей.
Пятый канал вчера в 18:45
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru вчера в 00:55
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня вчера в 02:30
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 19:46
Происшествия

Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в СИЗО

Суд Челябинской области согласился с решением нижестоящей инстанции о продлении срока содержания под стражей бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.
Известия 01:02
Экономика

Правительство передумало сдерживать тарифы для инвестиций

В соответствии с принятой в первом чтении версией законопроекта о защите инвестиций компании с регулируемыми тарифами должны были компенсировать инвесторам ущерб в случае повышения тарифов.
Саминвестор 01:01
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Интерфакс вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец вчера в 02:48
Общество

Всемирный русский народный собор предложил решение проблемы демографии

Только при росте религиозности и веры будет решаться демографическая проблема, заявил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Взгляд.ру 00:49
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Биатлон

Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира

Российская газета вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки

Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Актуальные Новости вчера в 00:11
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