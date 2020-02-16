Артем Сычев: Будете удивлены, но сейчас основная "клиентура" таких злоумышленников вовсе не пенсионеры, как принято думать, а экономически активная возрастная категория от 28 и до 55 лет.

с чего всё началось

Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.

В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

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