Общество
RT на русскомВ ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники
Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Артем Сычев: Будете удивлены, но сейчас основная "клиентура" таких злоумышленников вовсе не пенсионеры, как принято думать, а экономически активная возрастная категория от 28 и до 55 лет.Российская газетавчера в 10:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Общество
В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта
В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Игры
Nvidia выпустит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Nvidia и создатели Cyberpunk 2077 тизерят новую видеокарту.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения
В этом году изменения ждут пенсионеров, получающих пенсии на банковские карточки.
Политика
Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
Происшествия
В Кузбассе нашли 30 000 бутылок алкоголя с ацетоном
Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области, совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО, изъяли на оптовой базе в Новокузнецке 30 000 бутылок алкоголя с содержанием ацетона, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Общество
Си Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом
Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что еще 7 января распорядился принять меры профилактики на фоне вспышки нового коронавируса.
Армия и оружие
Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО
Звено истребителей Су-35С и три истребителя Миг-31БМ отработали задачи по уничтожению наземных целей.
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска Тефтелева оставили в СИЗО
Суд Челябинской области согласился с решением нижестоящей инстанции о продлении срока содержания под стражей бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.
Экономика
Правительство передумало сдерживать тарифы для инвестиций
В соответствии с принятой в первом чтении версией законопроекта о защите инвестиций компании с регулируемыми тарифами должны были компенсировать инвесторам ущерб в случае повышения тарифов.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Общество
Всемирный русский народный собор предложил решение проблемы демографии
Только при росте религиозности и веры будет решаться демографическая проблема, заявил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Биатлон
Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки
Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.