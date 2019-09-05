Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах. Столь неожиданное заявление сделал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

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